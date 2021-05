"Mi vida solo es importante si puedo ayudar a muchos, si mi vida es para mí y mi seguridad entonces no la quiero. Mi vida es para la gente. Esa es mi filosofía" (Bob Marley)

Esa frase resume la vida de Bob Marley (Jamaica, 1945-Miami,1981), una de las mayores estrellas de la música, de cuya muerte se cumplen 40 años este 11 de mayo. Un fallecimiento demasiado temprano, a los 36 años, causado por un cáncer que tardó en tratarse porque no quería interrumpir su gira. Quería que sus canciones llegaran a la gente, porque comprendió el poder transformador de la música.

Marley amaba la música y la vida. Por eso convirtió su filosofía vital en canciones que hablan de paz, amor, libertad, hermandad entre razas y pueblos... un mensaje que hoy sigue siendo más necesario que nunca. Era un símbolo que siempre miraba a sus raíces y que popularizo en todo el mundo el reggae, el movimiento rastafari y la marihuana.

Por eso Marley sigue siendo uno de los cantantes, compositores y activistas más influyentes de la historia. Aunque también tuvo sus sombras, como su relación con las drogas y su agitada vida sentimental (tuvo 11 hijos con 7 mujeres distintas).

Bob Marley cultivó ese compromiso social y político en sus canciones y su vida . Es famoso el momento en el que, durante el One Love Peace (un gran concierto de reggae organizado con la intención de reconciliar a las dos facciones políticas del país que llevan años enfrentándose en las calles) logró subió al escenario a los dos políticos rivales, Michael Manley (PNP) y Edward Seaga (JLP), y se fundió con ellos en un emocionante apretón de manos.

“No hay cadenas en mis pies, pero no soy libre” (Bob Marley)

“No hay cadenas en mis pies, pero no soy libre”

No se consideraba ni blanco ni negro

"Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el color de los ojos" (Bob Marley)

Robert Nesta Marley fue hijo de un militar de ascendencia inglesa, de 50 años, y una sirvienta afro-jamaicana de 18. Su padre los abandonó cuando él era un bebé y desde pequeño tuvo problemas para ser aceptado por ser mestizo, ya que para la racista sociedad jamaicana de la época no era ni blanco ni negro. “No me posiciono ni del lado de los blancos ni del de los negros. Me inclino hacia el lado de Dios” -solía declarar-.

Ese mestizaje contribuyó también a que su música, de profundas raíces negras, tuviera tanto éxito fuera de Jamaica.

De hecho, otra de las cosas por las que Marley ha pasado a la historia es por ser la primera estrella mundial de la música surgida de un gueto del Tercer Mundo.