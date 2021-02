Cinco entrevistas y un programa con Raphael que tienes que oír

“Es para mí un honor anunciar que Raphael, linarense y andaluz de talla mundial que cumple 60 años de carrera, será distinguido este año como Hijo Predilecto de #Andalucía. Mi felicitación por este merecido reconocimiento”, escribía Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía en Twitter. El galardón se le entregará este domingo 28 de febrero en Sevilla.

Gracias al archivo de RTVE, repasamos a través de cinco entrevistas diferentes facetas del cantante de Linares para entenderlo: el músico solitario, el actor, el viajante, el papel del compositor de algunos de sus mayores éxitos y su aparición en los medios de comunicación. Concluimos con un programa especial de Navidad donde el propio Raphael selecciona canciones.

Solitario, pero en compañía El cantante de Linares reconocía ser un músico solitario en No es un día cualquiera con Pepa Fernández pero desconocer la razón: “Quizás porque yo soy muy atrevido en cosas. No sé. Quizás porque las empresas han considerado que yo solo estoy mejor”. Lo contaba en una entrevista donde presentaba el disco Raphael: 50 años después en la que él quería “celebrarlo en compañía de mis compañeros. Es lo que me hace ilusión”, ya que era un disco que estaba formado casi al completo por canciones de otros cantantes. Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Víctor Manuel, David Bisbal o Juanes son algunas de las voces que se sumaron a este álbum. La elección de los temas fueron “consultándola, por supuesto. Te parece, les decía. Lo que tú digas, me decían”. “Sorprendidos, quizás, pero agradablemente. Les gustó la idea”, contaba sobre la reacción de los músicos a su propuesta. 23.51 min Entrevista a Raphael

El actor En 2015, Raphael volvió a la gran pantalla tras 40 años. Fue con la película Mi gran noche de Álex de la Iglesia. Se conocieron en el rodaje de Balada triste de trompeta porque “contaba con una secuencia de una película del cantante, Sin un adiós. Hablamos del proyecto y ya nos hicimos amigos”, explicó el cineasta en Las mañanas de RNE con Alfredo Menéndez. “Si me dice que no, no hubiéramos hecho la película” y añadió que “es un tipo con un gran sentido del humor y sobre todo una persona muy generosa” El cantante tomó la decisión de participar, tras leer el guion. “Fue el único en el que en muchos años me ha enseñado el guion. Solamente que él parecía que quería llamarle Raphael al personaje y dije no, porque no soy yo”, quiso aclarar en RNE. “A mí me encanta este vasco maravilloso. Me gusta mucho porque es un fanático del cine. La gente que pone tanta alma y tantas cosas”. 19.04 min Las mañanas de RNE - Alex de la Iglesia: "Si Raphael me hubiera dicho que no 'Mi gran noche' no se habría hecho' - Escuchar ahora

El viajante y políglota Ángel Carmona recibió a Raphael en Hoy empieza todo en Radio Nacional con una bola del mundo en el estudio, le dieron vueltas y repasaron su trayectoria. Se pararon en Ecuador y dijo que ha estado “mil veces”, también se detuvieron en París y recordó la primera vez que pisó el camerino de Piaf en el Olympia: “Es un trauma”. Sobre México señaló que “para mí, es mi segunda casa” y en referencia a Rusia explicó que aún existe “la costumbre” de que lo reciban en los aeropuertos, “para ellos es una fiesta”. En cuanto a la casa en Miami en la que él residió, reconoció que era la de verano del presidente estadounidense Nixon. 44.20 min Hoy empieza todo en Radio Nacional - Raphael llega a España con su gira 'Mi gran noche' - Escuchar ahora Raphael ha cantado en inglés, francés, italiano, alemán, japonés y “algunas idiomas no identificados”, le dijo Carmona. “Era unos años en los que me atrevía con todo, hasta que un dío me levanté y me dije: yo por qué tengo que hacer todas estas memeces. Decidí que mi idioma era el español porque todas las empresas y todo el mundo me ven como la persona que representa un idioma y el mío es el español, entonces era absurdo todo lo que estaba haciendo. Me decía Brian Epstein, el mánager de Los Beatles que me llevó primeramente a Estados Unidos, para qué te molestas en hacer todas esas cosas, tú canta, nosotros queremos oírte en español”.

Junto a Manuel Alejandro El autor de sus éxitos como “Yo soy aquel”, “Que sabe nadie” y “Como yo te amo” es Manuel Alejandro: “No le gusta nunca figurar en ningún lado, ni le gusta hacer entrevistas, lo único que le gusta es tocar el piano y componer. Me parece muy bien y me dice para dar la cara está usted”, explicaba en En días como hoy el cantante de Linares sobre el compositor en la presentación del disco El reencuentro, que volvió a reunir a ambos. “Manolo sabe perfectamente dónde me suena la flauta, dónde no suena o suena menos, las palabras que sé decir de una manera más rotunda que otras y las canciones de amor que yo puedo acometer con toda credibilidad. Empezamos juntos, con una diferencia muy grande de edad”, contaba Raphael en RNE sobre el músico. 23.04 min Raphael se reencuentra con Manuel Alejandro

En la televisión y la radio “La tele siempre ha sido mi casa desde el principio que yo empecé con Raúl Matas en en un programa de por la tarde a las cuatro, ahí empezó la historia”, explicó en Esto me suena. Las tardes del Ciudadano García. “En la avenida La Habana, cuando todavía ni estaba Prado del Rey. La primera vez que canté en Prado del Rey fue en el Estudio 1, cuando estrené el Tamborilero”. En el programa del Día Internacional de la Radio contó que este medio ha influido “totalmente” y añadía que “un cantante es para la radio, aunque de vez en cuando vayamos a la televisión, pero donde sonamos todos los días es en ‘el radio’, como dicen en América. “Yo empecé a los nuevos años cantando por teléfono y cantaba todas las semanas. Me daban el premio que eran de 100 pesetas y los mismos presentadores me volvían a llamar y me decían: preséntate otra vez, pero si ya estuve la semana pasada. Da igual, te cambias el nombre, cantas otro estilo y otra vez ganaba y así estuve bastante tiempo”. 30.13 min Esto me suena - Raphael nos visita el Día de la Radio - Escuchar ahora