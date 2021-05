Últimamente Johnny Depp, al que vimos pasear por Barcelona, pasa más tiempo en los juzgados que en los sets de rodaje. El actor y Amber Heard, su exmujer, mantienen una tensa relación desde que se separaron que hace las delicias de la prensa sensacionalista. Su historia de amor fue breve pero su historia de desamor está siendo muy larga. Se casaron en 2015 pero para 2016 ella ya había solicitado una orden de alejamiento en su contra por maltrato, algo que él negó, tras lo que llegaron a un acuerdo de divorcio en agosto de 2016.

Ahora llega un nuevo capítulo, y un tanto peculiar. El actor denuncia a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) con la intención de saber si su exmujer donó los 7 millones de dólares obtenidos en su acuerdo de divorcio, como ella ha afirmado. Amber dijo que entregaría ese dinero a la ACLU y al Hospital Infantil de Los Ángeles poco después de que se cerrara el acuerdo de divorcio en 2016. Pero según la denuncia que presentó Depp a través de sus abogados en un tribunal de Nueva York, estas organizaciones no han querido confirmar qué cantidad recibieron.

10 años de plazo para las donaciones

La polémica, como se dice en estos casos, está servida. Johnny Depp está decidido a contrastar esta información porque quiere utilizarla en la denuncia por difamación por valor de 50 millones de dólares que presentó contra su exmujer, después de que ella escribiera un artículo sobre violencia doméstica que se publicó en el diario norteamericano Washington Post, un texto en el que la actriz alude a su relación con el actor. Ella, por su parte, afirma que no ha "sido deshonesta" con sus donaciones a la ACLU y al Hospital Infantil de Los Ángeles, y alega que dijo que pagaría esos 7 millones de dólares a lo largo de 10 años. Para apoyar esto, los abogados de Heard mostraron pruebas de que la protagonista de Aquaman había enviado 950 000 dólares a la ACLU y 850 000 dólares al hospital a través de donaciones anónimas.

Pero la cosa no termina aquí, y en esta serie dramática hay más episodios. Los abogados de Johnny Depp recurrieron la sentencia del Tribunal Supremo de Londres, que no encontró culpable de difamación al diario The Sun por decir que el actor era un "maltratador de esposas". Ahora el actor cree que el juez no fue "imparcial" porque se habría dejado influir por el "supuesto hecho de que Heard donara el dinero a estas organizaciones". 2021 está siendo un año tremendo para los famosos, por las separaciones, divorcios, rupturas y crisis sentimentales que nos llegan cada día del mundo del corazón, del 'corazón partío'. Johnny Depp no atraviesa su mejor momento: Warner no cuenta con él en la próxima entrega de Animales Fantásticos y Amber, muy rápida y consciente del tirón mediático, ha dicho que cuenten con ella.