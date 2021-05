Nuevo varapalo para Rocío Carrasco. La jueza que lleva la querella por el impago de la pensión de su hijo David Flores desde hace tres años cita a declarar a David Flores Carrasco, de 22 años, y se le ofrece la posibilidad de emprender acciones legales contra su madre. "El ser ha vuelto a hacer otra vez lo que ya intentó hacer con Rocío. Me ha presentado una querella en nombre de David, de mi hijo, y como el niño ya tiene más de 18 años el que tiene que presentar la querella o ratificarla es él. No el padre. Así que ya el padre lo ha puesto en esa tesitura. Y nos hemos enterado escasamente hace dos horas que la jueza ha sacado una providencia en la que dice que en el caso de que declare lo haría desde los juzgados de Málaga", revela. "En ningún caso se nos ha dado traslado del escrito de petición que hace la otra parte, por lo tanto esa esa providencia se recurrirá. No te puedo asegurar que esa declaración se produzca".

Juicio por impago de pensiones a David Flores Carrasco

La cita judicial es este viernes 21 de mayo y lo terrible es que David Flores Carrasco, con sus condiciones especiales, es el presunto perjudicado por un impago de pensiones que se eleva a 8 000 euros. Esta cita llega después de que Rocío Carrasco haya declarado porque Antonio David le reclama una cantidad por impago.

"El día 30 se me llamó para declarar, pero hay irregularidades procesales. Se me notifica la querella en mi casa, pero no se le notifica a mi abogado del día que esa persona va a declarar. Se produce sin tener al abogado de la otra parte presente. Ante un montón de irregularidades hemos ido presentando recursos y no han sido resueltos, y a su señoría le dije que en ese momento no iba a declarar, pero que estaría encantadísima una vez que esas irregularidades procesales estén resueltas. Me acogí a ese derecho a no declarar. Si no lo he hecho en sede judicial, no lo voy a hacer antes en televisión. Esto va mucho más allá de una cuantía económica y se terminará sabiendo lo que hay detrás de eso".

Rocío Carrasco dice que vive toda esta situación con desesperanza porque Antonio David pone a su hijo en la tesitura de querellarse contra su madre y pedir cárcel para su madre. Ha intentado volverme loca, pero no lo ha conseguido", dice Rocío que, con 44 años recién cumplidos, se muestra optimista. "Al final no pierdo la esperanza de volver a mi enano y que todo esto se termine. Creo firmemente en la justicia", añade.