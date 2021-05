La top model Naomi Campbell ha llevado su embarazo en el más estricto anonimato y ha anunciado públicamente que es mamá por primera vez. Y lo hace nada más y nada menos que con 50 años. Como tantos y tantas celebrities, lo ha confesado a través de su perfil de Instagram en el que tiene más de 10 millones de seguidores y las redes están enloqueciendo con el notición.

Lo ha llevado en secreto, tan sólo lo sabía en su círculo más íntimo, entre ellos su madre, que siempre ha sido un referente para ella.

Ha publicado una entrañable fotografía de los diminutos pies de su bebé recién nacido y con un mensaje cargado de emoción: “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser madre. Me siento honrada por tener esta alma en mi vida y no tengo palabras para describir el vínculo que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay un amor más grande”.

Aunque no sabemos aún el nombre del bebé, pero intuimos que podría tratarse de una niña al ver en la foto que lleva un vestido de flores. Además en los cientos y cientos de comentarios que se acumulan en la publicación (y que siguen subiendo), además de enhorabuenas y felicitaciones, algunos ya se refieren al bebé como 'ella'. La agencia de modelos londinense Models1 ha comentado: "La niña más bonita del mundo. Enhorabuena Naomi".

Las celebrities alucinan con el notición La noticia está teniendo una enorme repercusión en redes sociales y en prensa. También en el mundo de la moda. "¡¡¡¡¡Ay Dios mío!!!!! ¿¿Hoy es el día?? Qué absolutamente increíble. ¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! ¡Qué madre tan maravillosa serás! Bendiciones por todas partes", dice el diseñador Marc Jacobs, gran amigo de la modelo. OMG CONGRATULATIONS MAMA!!! I’m so happy for you!!!", exclama la top Adut Aket, a la que llaman la heredera de Naomi Campbell. Y la modelo Eva Herzigova le envía también sus felicitaciones. "¡Bienvenido angelito! Qué maravillosa noticia. Disfruta mi querida amiga. ¡Y las bendiga a ambas!", dice. La cantante Rosalía le envía un corazón rojo y la diseñadora Donatella Versace estalla de alegría. "¡Naomi, hoy paso de ser tu hermana a ser la tía de tu niña! ¡¡Estoy tan feliz por ti que no puedo esperar para conocerla!! Mucho, mucho amor de parte de Donatella y Allegra. Otras modelos como Karen Elson, Tatjana Patitz y MariaCarla Boscono se suman a las felicitaciones con mensajes de cariño, y también estilistas y editores de las mejores revistas, como Edward Enninful, de Vogue UK: "Verlas a los dos juntas ya arreglado mi año. Sé que se darán mucha alegría la una a la otra", dice.