Jamie Bell, el niño bailarín de Billy Elliot que ahora protagoniza Sin remordimientos, se tatuó la "E" de Evan Rachel Wood, su exmujer, sólo para tapársela después del divorcio con un diseño indescifrable. Su historia se repite por doquier: desde Melanie Griffith y su querido "Antonio" hasta Marc Anthony y el nombre de JLo, muchos han caído en la tentación de escribirse con tinta los nombres de amores que creían para siempre.

Ese es el caso más frecuente de arrepentimiento en lo que a tatuajes se refiere, aunque no es el único: errores de traducción, problemas estéticos o incluso miedo a atraer 'malas vibras' son las razones que empujan a nuestros famosos a pasar por el láser o a cubrir con una nueva lluvia de tinta esta decisión permanente. Estos son diez de los famosos que se arrepintieron de sus tatuajes... y este es el "antes y el después" de los dibujos en su piel.

El diseño es tan icónico como su matrimonio: al más puro estilo carcelario, Melanie Griffith se tatuó un corazón que encerraba el nombre de su marido, Antonio Banderas . Durante décadas lo lució con orgullo, pero hizo 'borrón y cuenta nueva' después de su inesperado divorcio, y nunca mejor dicho: aunque en sus primeras apariciones públicas tras la ruptura simplemente se cubría el nombre con maquillaje , no tardó mucho en buscar una solución más permanente. En 2014, cuando se hicieron efectivos los trámites de la separación, la hija de Tippi Hedren pasó por el láser. La vimos unas cuantas veces con una gasa sobre el brazo y, tras varias sesiones... ha desaparecido como por arte de magia, y apenas queda un rastro de esa marca permanente.

Melanie Griffith: no más "Antonio"

Marc Anthony sin JLo

Marc Anthony hizo desaparecer el nombre de JLo, pero conserva el de otras amantes RTVE

Marc Anthony y Jennifer López son otra de esas parejas que ya no están, pero echamos de menos como 'power couple' (aunque ahora que se rumorea que JLo, tras separarse de Alex Rodrígez, vuelve a salir con Ben Affleck... ¡lo cierto es que nunca se sabe!). El cantante puertorriqueño también pensaba que lo suyo con Jennifer López era para siempre, y se tatuó en la muñeca su nombre: Jennifer. Pero con los años lo ha cubierto con otro tatuaje. ¡Eso sí! Marc Anthony, que está cubierto de tinta, no tiene muchos reparos a la hora de marcar su cuerpo, que se ha convertido en un álbum de sus conquistas... el tatuaje de la 'estatua de la libertad', que se realizó en honor a su ex, Shannon de Lima, está allí porque ella lo "liberó de su pasado", y todavía lo luce orgulloso después de la ruptura.