Un clavo saca otro clavo, donde hubo fuego cenizas quedan... son muchos los refranes que respaldan esta historia digna de Hollywood, tan sorprendente como esperada. Podrían haber sido Brad Pitt y Jennifer Aniston o Ryan Gosling y Rachel McAdams los protagonistas de esta noticia que ha hecho feliz a muchos nostálgicos, pero no. Ha sido Jennifer López, que podría haber retomado su relación con Ben Affleck tras su reciente ruptura con Álex Rodríguez. Los actores se han ido de escapada y las cámaras les han pillado juntos este domingo saliendo de un hotel de Montana. El Daily Mail publica las imágenes en las que se ve a ambos montados en una camioneta camino al aeropuerto con el rostro muy serio. Quizás porque no les haya hecho mucha gracia ser descubiertos. ¿Qué esconden? ¿Por qué no quieren que los vean juntos?

JLo y Ben Affleck posando juntos GTRES GTRES

Su romance empezó en 2001, cuando se conocieron en el rodaje de la película Una relación peligrosa, un título que trajo consecuencias. Aunque ambos parecían de lo más enamorados entre photocall y photocall, su relación acabó tres años después por una indifelidad del actor. Ambos construyeron su camino por separado, de la mano de otras parejas. Él conoció a Jennifer Garner y ella a Marc Anthony, junto a quienes formaron su propia familia. Los dos acabaron separándose y teniendo nuevas aventuras amorosas, mientras seguían unidos por su gran amistad. Todavía hoy Afflleck se deshace en halagos cuando habla de JLo: "Ella sigue siendo la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio. Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito". Todo parecía haber quedado en el pasado, hasta que la prensa se ha hecho eco de un posible acercamiento entre ellos.

JLo y Ben Affleck durante un partido de baloncesto GTRES EUROPAPRESS

Las redes arden con el giro de esta historia. Los usuarios más nostálgicos han dado su bendición a la pareja, a la que ya han bautizado como 'Bennifer'. Todo un fenómeno que nadie esperaba. Ahora que JLo lo ha dejado con su prometido y ya no queda nada del romance entre Affleck y Ana de Armas, ¿habrá una segunda oportunidad para ellos?