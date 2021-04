Jennifer López ha dejado de preguntarse ¿El anillo pa' cuando?, ahora pregona el himno de otra diva, ¡I'm a single lady! La actriz y cantante ha roto con su expareja, el exjugador profesional de béisbol, Álex Rodríguez. Tras una oleada de rumores de crisis, ambos confirmaron lo que era un secreto a voces. "Somos mejores como amigos", aseguraron sin dar muchos más detalles. Su relación ha sido corta, pero intensa, sobre todo este último año: terapia de pareja, supuestas infidelidades por parte del deportista, presión mediática, etc. Los constantes obstáculos truncaron sus planes de boda, que tuvieron que retrasar cuando llegó la pandemia. Aunque una separación sentimental puede llegar a ser muy dura, lo cierto es que nadie se muere de amor y JLo lo sabe. ¿Cómo hacer frente a una ruptura? Siguiendo los consejos de la diva del Bronx.

Además, no se olvida de su faceta como empresaria. En JLo Bauty , su marca de cosméticos, ella es su propio equipo de marketing. A través de sus redes sociales, promociona sus productos. Su público, nada más y nada menos que más de 150 millones de seguidores en Instagram. Los años no pasan por ella, ¡no podría tener una mejor embajadora!

El Single lady de Beyoncé no es el único himno que reza. Jennifer López ha hecho del trabajo su religión , como dice Rihanna, la clave está en Work, work, work, work, work... Tener la mente ocupada es lo mejor cuando no estamos pasando por nuestro mejor momento. Por eso JLo se ha centrado en su carrera profesional. Acaba de terminar el rodaje de su próxima película, Shotgun Wedding , que si todo sale como está planeado, se estrenará el 29 de junio del próximo año.

Jennifer López es humana, aunque no lo parezca. ¿Quién no se ha desahogado alguna vez lanzando una indirecta a través de sus redes soclales ? Sobre todo, después de una ruptura. Quien esté libre de pecado, que tira la primera piedra. La cantante ha recuperado la letra de una de sus canciones más antiguas que dice así: " Solías decir que no podía hacerlo, pero lo hice. Aun con lágrimas en los ojos, puedo sentirlo. Por dentro, siento que voy a estar bie n". ¿Un mensaje para Álex Rodríguez?

Álex Rodríguez, dispuesto a reconquistarla

A pesar de su empeño en olvidar a su ex, el exjugador de béisbol no se lo está poniendo nada fácil. Parece que está dispuesto a reconquistarla y no piensa rendirse. Hace unos días pillaron a la pareja cenando. Álex Rodríguez ha recorrido más de 3000 kilómetros para ver a JLo, desde Miami hasta Los Ángeles. Si eso no es amor... Pero a pesar de sus intentos por recuperar su relación, la cantante no tiene intención de ceder, según el portal de noticias E! News.

Lo que está claro es que ninguno de los dos pasa por su mejor momento, aunque sus problemas no se reflejen en sus redes sociales. El deportista ha publicado una fotografía de su antes y después, en la que se aprecia cómo ha mejorado su físico. "¿Alguien más está decidido a seguir con sus objetivos fitness este año? He sido muy constante con mis entrenamientos y finalmente he dejado las patatas fritas. ¿Qué comida es vuestra debilidad?", escribre en su cuenta de Instagram. ¿Se estará poniendo guapo para JLo?

Por el momento, ninguno se ha pronunciado y no sabemos si habrá o no reconciliación. Aunque la ruptura fuera definitiva y no haya vuelta atrás, seguro que alguno de los dos se puede consolar en el casoplón que compartían. ¡Así cualquiera supera el mal trago!

