La piloto española Ana Carrasco (Kawasaki) ha recibido el visto bueno de los médicos en el circuito Motorland Aragón, de Alcañiz (Teruel), donde se disputa la Ronda inaugural del WorldSBK 2021.

“¡Revisión médica hecha! ¡En forma y lista para empezar el fin de semana de carreras!��✊��



Medical check done! Fit and ready to start the racing wekeend!��✊�� pic.twitter.com/tu0wp9NTha“