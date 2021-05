El 27 de mayo de 2006 Angelina Jolie y Brad Pitt fueron unas de las personas más felices del planeta. Dieron la bienvenida a su primer hijo biológico y ahora, 15 años después, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt celebra su cumpleaños más dulce y amargo tras el divorcio de sus padres y la acusación de Angelina Jolie a Brad Pitt por abuso infantil. El año pasado celebró el cumpleaños con su madre por un lado y con su padre por otro, quien le preparó toda una fiesta infantil. Al ser el primer hijo biológico del matrimonio, es el más famoso, pero también del que menos sabemos. Estos son cuatro datos curiosos de Shiloh.

El hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt nació el 27 de mayo de 2006 en Swakopmund (Namibia) lejos de los focos y los medios de comunicación. Su nombre de nacimiento, Shiloh, significa "el que debe ser enviado" en hebreo y Angelina Jolie lo eligió porque, según reveló ella misma, es un nombre que ha estado muy presente durante décadas en su familia. Además, no tiene nacionalidad estadounidense por deseo expreso de sus padres.

3. Debutó en el cine con dos años

En 2008, Shiloh tuvo un papel no acreditado en la película El curioso caso de Benjamin Button, protagonizada por su padre, Brad Pitt. No es el único papel que ha tenido en Hollywood. Angelina Jolie quiso que sus hijos Shiloh y Knox participasen en el rodaje de Maléfica 2 (2019), pero su padre no estuvo de acuerdo y se lo impidió.

También prestó su voz para dar vida al pequeño Shuai Shuai en Kung Fu Panda 3 (2016), junto al resto de sus hermanos, quienes también participaron como dobladores de otros personajes.