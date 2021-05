Parece que para ser una estrella hay que llevar una vida de excesos y morir antes de lo que te deberías, como Michael Jackson o Prince. Pero por suerte Lenny Kravitz no tiene ese carácter destructivo que tanto se asocia a los artistas, como Amy Winehouse. Hablamos de un músico excelente, y un tímido actor que salda su paso por el cine con unas actuaciones notables. Hoy cumple 57 años con una tableta de abdominales que corta la respiración y con una biografía en la que a golpe de recuerdos desgrana su vida, una vida intensa, como el mismo la describe. "Mi vida tiene que ver con los opuestos: Blanco y negro. Judío y cristiano. Jackson Five y Led Zeppelin. ¡Puro Géminis!".

Leonard Albert (Lenny) Kravitz nació en Nueva York en 1964. Su padre era periodista y productor; su madre, actriz. Por ambos siente devoción pero es su madre a las que admira y ama profundamente. Esto se aprecia en sus memorias, tituladas 'Que rule el amor', como el título de su primer disco. Está dividida en dos entregas y en ellas comparte sus recuerdos a la vez que hace un viaje a su pasado. En este viaje hace varias paradas interesantes para contar anécdotas y curiosidades, instantes felices y momentos dolororosos, amores y desamores, éxitos y fracasos.

La madre de Lisa, Arlene, les dio sus benciones. Pero la madre de Lenny, Roxie Roker, no fue tan generosa. Quedaron para cenar en el Chiante, el famoso restaurante italiano de Melrose y metieron el certificado de matrimonio entre las páginas del menú con la idea de darle una sorpresa. "Lo cogió y lo estudió de cerca. Y entonces jadeó. Un jadeo que jamás olvidaré", recuerda. "Y sin mediar palabra, se levantó y abandonó el restaurante". Luego todo se desmoronó. La felicidad de Lenny y Lisa se esfumó al momento . "Pasamos la noche en vela. ¡Me sentía como una mierda! Había apartado a la madre a quien tanto quería". El matrimonio con Lisa duró cuatro años y curiosamente es cuando empieza su despegue en la música, con el lanzamiento de discos tan fabulosos como Mama Said, Are You Gonna Go My Way, Circus...

Lenny aprueba con nota como actor

Ha participado en títulos icónicos, como Precious, Los juegos del hambre y El mayordomo. No ha ganado el Oscar, todavía, pero es el rey de los Grammy. De 1999 a 2002 lo ganó, de forma asombrosa, cuatro veces consecutivas, marcándose un récord en la categoría de 'Mejor Actuación de Rock Vocal Masculino'. Ha sabido compartir su talento, y su éxito, haciendo canciones para estrellas como con Madonna, Slash, Aerosmith, Jay-Z, N.E.R.D, Mick Jagger, P. Diddy y Alicia Keys. Para Madonna hizo 'Justify my love', uno de los temas más sensuales de la Ambición Rubia.

Ahora, para celebrar su cumpleaños, podemos hacernos una lista de reproducción con sus mejores temas. Esto es algo subjetivo pero ahí va nuestra selección: ' If I Coul Fall In Love', 'Thinking Of You', 'I Belong To You', 'Where are We Runnin'?', 'Are You Gonna Go My Way', 'I'll Be Waiting', 'Again',' Stillnes Of Heart', 'American Woman', 'Fly Away'.