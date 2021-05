Pilar Rubio y Sergio Ramos, la versión actualizada de Barbie y Ken

Pilar Rubio es tendencia, aunque la pregunta es cuándo no. La presentadora de televisión es una influencer de éxito gracias a los consejos de lifestyle, belleza y maternidad que da a través de las redes sociales. Pero hoy no lo es por eso, sino porque Ángel Martín se ha referido a Sergio Ramos como "el marido de Pilar Rubio", una expresión con la que muchas veces se denomina a las mujeres de futbolistas en vez de llamarlas por su nombre. Y es que tal y como ocurre en el famoso mundo de Barbie, Ken siempre está en un segundo pablo y es ella la famosa, como le ocurre ahora a Sergio Ramos. Las redes han enloquecido ante el comentario, empezando a hablar de toda la trayectoria profesional que acumula Pilar Rubio, así como de sus éxitos y de su belleza..

Así podrían llamarse Pilar Rubio y Sergio Ramos, que son una de las parejas de famosos más envidiadas de nuestro país. Los dos son guapos, tienen éxito en sus carreras, han formado una familia maravillosa con cuatro hijos y no hay un día que no estén perfectos en las fotografías que cuelgan en sus redes sociales.

Apenas unos días después Sergio Ramos celebró el séptimo cumpleaños de su hijo y tocayo tras no haber podido celebrar con su familia su propio cumpleaños hace unos meses. También pasaron muy unidos la cuarentena recluidos en casa por dar positivo en COVID-19 . Y es que la familia Ramos-Rubio está siempre de lo más unida y no solo por su parecido, sino por el amor que cantan a los cuatro vientos.

El futuro incierto de Pilar Rubio y Sergio Ramos

Sergio Ramos no ha sido llamado por Luis Enrique para jugar con la selección española de fútbol. Para más inri, el capitán madridista se enfrenta a un futuro más blanco que nunca, porque aún no sabe lo que le deparará en los próximos meses. Con el contrato del Real Madrid aún en el aire, Sergio Ramos y Pilar Rubio se preparan para una posible vida fuera de España.

En caso de no ser renovado por el Real Madrid, Sergio Ramos podría continuar su carrera futbolística fuera de nuestras fronteras, provocando la marcha de toda su familia con él, ya que todos están muy unidos, aunque aún está por confirmar si conseguirá la renovación madridista o no. En su Instagram, Sergio Ramos ha hablado de ello: "Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere", dice.