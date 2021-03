¡Sergio Ramos cumple 35 años! El jugador de fútbol está de celebración en un día muy especial y llega a la mitad de su treintena en plena ola de críticas por su lesión con el Real Madrid que no le permitió jugar los 45 minutos de la Selección Española. Sergio Ramos se encuentra en una etapa difícil en la que tiene que decidir si quedarse en el Real Madrid o llevarse a su familia numerosa al extranjero, al mismo tiempo que está pendiente de estrenar La leyenda de Sergio Ramos en Amazon, una serie documental de su vida y su trayectoria profesional.

Pilar Rubio celebra el Día del Padre y el cumpleaños de su tercer hijo sin Sergio Ramos

Con tanto viaje deportivo, Sergio Ramos no ha podido parar mucho en su casa para estar con su familia y celebrar algunas de las fechas más importantes del mes de marzo, como fueron el Día del Padre y el cumpleaños de su hijo Alejandro.

Sergio Ramos ha estado de aquí para allá viajando por motivos de trabajo y diversos partidos de fútbol que ha disputado con la Selección Española y el Real Madrid. Para no perderse nada, Pilar Rubio hizo un vídeo emotivo con sus hijos felicitándole el 19 de marzo: "Felicidades papá. Te queremos muchísimo. To the moon and back #diadelpaddre", escribía la colaboradora de televisión.

Y más recientemente fue el cumpleaños de Alejandro Ramos Rubio, el tercer hijo en común de Sergio Ramos y Pilar Rubio, que celebró sus tres años de vida con una fiesta muy especial rodeado de sus hemanos y muchos globos.

Entonces, Pilar Rubio hizo una videollamada con Sergio Ramos para que toda la familia pudiera estar unida aún en la distancia. En el post del vídeo, Pilar Rubio felicitó a su pequeño: "Feliz cumpleaños, mi niño, mi drama king, mi gusiluz, mi gizmo y mi gremlin. No paras de sorprendernos y solo tienes tres años", asegura.

Como si de Chicho Terremoto se tratase, Alejandro es "energía en estado puro" según su madre, quien lamentó que no estuviera presente Sergio Ramos: "Espero que toda tu vida disfrutes como lo haces de cada momento. Nos gustaría haberlo celebrado con papá pero no ha podido ser esta vez", escribió.

Por su parte, Sergio Ramos publicó en su perfil de Instagram el mismo vídeo con partes de la videollamada y el siguiente mensaje: "Alejandro, ¡cómo pasa el tiempo y cómo creces! De rebelde incontenible a tímido irreparable, de sonrisas contagiosas a llantos desconsolados. Eres un motor de emociones y en ellas nos envuelves a todos". Al futbolista le hubiese gustado pasar el cumpleaños de su hijo en familia: "Ojalá estar con vosotros hoy, pero lo más importante es que estaremos juntos siempre. Tienes nuestro corazón y nuestra alma. Te queremos, Alejandro. Feliz cumpleaños, hijo", termina.

