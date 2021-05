El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha aceptado con filosofía su ausencia de la lista de 24 jugadores que ha ofrecido el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, para la Eurocopa 2021. Después de cuatro Mundiales y tres torneos continentales con la Roja, Ramos asume que no es el momento: "Hay que ser honesto y sincero".

El andaluz, de 35 años, ha expresado su conformidad con la decisión del técnico en las redes sociales, donde ha hecho público un comunicado.

"Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero", explica Ramos.

El de Camas (Sevilla) ha jugado solo 21 partidos con el Madrid esta temporada, que ha tenido marcada por las lesiones e, incluso, un periodo de baja por COVID-19.

Ramos se resintió muscularmente tras reaparecer en la semifinal de la Champions League contra el Chelsea, el pasado 8 de mayo, y desde entonces ha estado trabajando para volver a estar disponible.

01.28 min Sergio Ramos reaparece tras su lesión y quiere negociar su continuidad en el Madrid

Sin embargo, pese a que tuvo el visto bueno de los médicos del Madrid, ya se perdió la última jornada de Liga que disputó el conjunto blanco frente al Villarreal.

Por si fuera poco, tiene pendiente aún renovar su contrato con el club, que finaliza el próximo 30 de junio. Antes de sus lesiones quería hacer presión para que le fuera mejorado y no aceptó la oferta que le hizo Florentino Pérez, pero ahora se aviene a negociar.