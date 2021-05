¡Buenas noticias para los más cinéfilos! Warner Bros está a punto de recuperar uno de sus personajes más peculiares. Willy Wonka volverá a la gran pantalla de la mano de Timothée Chalamet. El actor protagonizará esta precuela que llevará el nombre de Wonka, centrada en las aventuras del joven inventor antes de abrir su fábrica de chocolate, la más famosa del mundo. Tras meses de búsqueda, parece que por fin han encontrado al intérprete idóneo para recuperar al estrambótico chocolatero y que las nuevas generaciones puedan descubrirlo.

Eran varios los actores que sonaban con fuerza para este papel. Entre ellos, Tom Holland, una opción que también hubiera encajado por su perfil. Esta será la primera vez que veamos a Timothée Chalamet mostrar sus dotes como cantante y bailarín, ya que el filme cuenta con varios números musicales. Más allá de su protagonista, todavía no se conocen muchos detalles sobre el argumento de esta tercera adaptación cinematográfica del universo Willy Wonka, pero al tratarse de una precuela, no contará con el pequeño Charlie Bucket. Por el momento no sabemos quié acompañará a Timothée Chalamet en el reparto.

El actor Timothée Chalamet Corbis via Getty Images GTRES

Él es uno de los actores más demandados en la actualidad. Nominado al Oscar en el año 2018 por su papel en Call me by your name, aún le queda mucho camino por recorrer y su agenda no puede estar más apretada. El próximo 17 de septiembre estrenará la película de ciencia ficción Dune, y también tiene pendientes los lanzamientos: La crónica francesa, lo nuevo de Wes Anderson, o Don’t Look Up, junto a grandes estrellas de Hollywood, como Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.