Han pasado casi cuatro años desde que Kevin Spacey fuera nombrado persona non grata en Holllywood tras las denuncias de abusos sexuales. Cuatro años en el ostracismo, cuatro años relegado y condenado por la sociedad antes incluso de que se pronunciara la justicia. Ahora el actor vuelve a trabajar y lo hace en la producción italiana titulada L'uomo Che Disegno Dio ('El hombre que dibujó a Dios'), que estará dirigida por Franco Nero. Lo ha anunciado ABC News en una noticia en la que revela que el protagonista de House of Cards y American Beauty' tendrá como compañarera de reparto a la actriz Vanessa Redgrave, esposa del director y protagonista. "Estoy muy feliz de que Kevin haya aceptado participar en mi película. Lo considero un gran actor y no veo la hora de empezar a rodar", afirma Nero en declaraciones al medio estadounidense.

Kevin Spacey en 2019, saliendo de los juzgados de Nantucket, Massachusetts (EE.UU.). Gtres

Será el primer papel de Spacey desde que en 2017 el actor se enfrentara a múltiples acusaciones y demandas por presunta conducta sexual inapropiada. Fue a finales de ese año cuando Spacey fue apartado de la última temporada de House of Cards, la serie de Netflix que protagonizó junto a Robin Wright, después de que una veintena de jóvenes denunciaran al actor y productor por cometer presuntos abusos en el teatro de Londres, Old Vic, entre 1995 y 2013.

En 2018, Spacey fue acusado de agresión sexual por un adolescente en la isla de Nantucket, Massachusetts, durante el verano de 2016. Se declaró inocente, pero ese cargo se retiró más tarde y la presunta víctima en ese caso también retiró una demanda civil que interpuso contra el actor. Ese mismo año Spacey publicó un vídeo en su canal YouTube interpretando el personaje de Frank Underwood, su personaje de la serie House of Cards que defiende su inocencia. Pero el efecto fue devastador y recibió terribles críticas, sobre todo de actores como Patricia Arquette, Ellen Barkin, Jon Favreau y Rob Lowe.

El actor Kevin Spacey vio quebrada su carrera por los escándalos sexuales. Gtres

En el capítulo más reciente de esta cascada de denuncias y acciones judicicales contra Spacey por su conducta sexual, el pasado año un hombre anónimo presentó una demanda en Nueva York alegando que el actor abusó sexualmente de él en la década de 1980, cuando tenía 14 años. A principios de este mes, un juez dictaminó que demandante debería revelar su identidad si quiere que su acción judicial prospere ya que no puede actuar de forma anónima ante los tribunales.

Spacey apareció por última vez en la pantalla grande con el estreno en 2018 de El club de los jóvenes multimillonarios, un drama dirigido por James Cox que fracasó estrepitosamente en taquilla. Kevin Spacy es uno de los grandes del cine y tiene dos premios Oscar: uno como actor de reparto por Sospechosos habituales, en 1996, y otro como actor principal por su papel en American Beauty, en 2000.