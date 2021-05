Ya pueden dejar de soñar los más nostálgicos. No estábamos equivocados cuando decíamos que 'Bennifer' podría ser una realidad de nuevo. Casi dos décadas después de su primer romance, parece que Jennifer Lopez y Ben Affleck están más enamorados que nunca. Ya ni siquiera se molestan en esconder su amor después de que las cámaras les pillaran juntos saliendo de un hotel en Montana. Solo dos semanas después de su escapada romántica, los actores se han vuelto a reencontrar en Miami, donde la cantante está viviendo actualmente. Los paparazzis no les dan un respiro y vigilan cada uno de sus movimientos, quizás por eso han decidido llevar su relación lo más naturalmente posible. ¡Y tenemos las imágenes!

La gran sonrisa que se dibuja en el rostro de Jennifer López la delata. La diva del Bronx ya ha superado su reciente ruptura con Álex Rodríguez. Las cosas entre ellos no iban bien y los rumores de crisis rodeaban constantemente a la pareja, que tuvo que hacer oficial su separación a través de un comunicado. "Somos mejor como amigos", aseguraron. Un secreto a voces, lo que no esperábamos era que JLo retomara su relación con Ben Affleck, aunque entre ellos nunca ha faltado la química y siempre han presumido de conservar una buena relación de amistad. Nadie diría que el motivo de su ruptura en 2004 fue una infidelidad por parte del actor.

El reloj, la prueba definitiva

Las imágenes hablan por si solas, pero para los más escépticos, tenemos la prueba definitiva. En las fotografías se ve a Ben Affleck con un reloj plateado en su muñeca. Hasta ahí, todo normal, pero el portal de noticias Page Six ha ido más allá y ha tirado de hemeroteca para recuperar algunas de las imágenes de su noviazgo. Casualidad o no, el reloj que la estrella de Hollywood lleva es el mismo que llevó durante el videoclip del tema Jenny From the Block junto a su entonces prometida JLo. Ese accesorio tan especial también se ve en distintas fotos de paparazzi en las que aparece la pareja a principios de la década de 2000.