Ana de Armas parecía encajar en la vida de Ben Affleck como una llave maestra: las imágenes de sus paseos juntos fueron la alegría de la cuarentena, y ella siempre lucía la más enorme de las sonrisas mientras charlaba con el actor y paseaban a sus perros por las calles de Hollywood. Pero su romance ya pasó, y se marchó con la misma sorpresa con la que vino. Él tiró a la basura su réplica de cartón y, con ella, los recuerdos de esta pareja, y ahora se rumorea que ha vuelto a encontrar el amor junto a la que fuese su prometida a principios de los 2000: Jennifer López. El actor y la cantante estuvieron a punto de casarse, poniendo fin a su relación por una infidelidad. Y, ahora que JLo ha anunciado su divorcio de Álex Rodriguez, toda clase de rumores salen a la superficie sobre sus respectivas separaciones. La pareja, o expareja, fue fotografiada saliendo de un hotel de Montana... y todo el mundo se pregunta qué opina Ana de Armas.

Ana de Armas en una sesión de fotos en Mallorca GTRES

Pero la actriz de origen cubano tiene la agenda llena y no le queda tiempo para preocuparse: Ana de Armas borraba su cuenta de Twitter y estrenaba 'look' y vida sin Ben Affleck el pasado mes de febrero, arrasando con su nuevo corte de pelo y con el horizonte lleno de proyectos. Muy pronto la veremos en el papel de Paloma, la 'chica Bond' de la Habana en la nueva entrega de 007, No Time To Die. Cuando hablaba de su personaje, revelaba su lado más personal: "Mi personaje es un desastre, tiene fallos, es real. Cuando leí el guion pensé, este desastre podría ser yo perfectamente. Si esto es ser una chica Bond, entonces llevo siendo una desde hace mucho tiempo".

También esta pendiente el estreno de Deep Water, la película en la que conoció a Ben Affleck, y The Grey Man, el thriller más caro en la agenda de Netflix para este año.