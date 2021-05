Ben Affleck está en boca de todos después de que las cámaras le pillasen junto a Jennifer López en un hotel de Montana tras una escapada. Romántica o no, los actores han acaparado los titulares de la prensa rosa y han hecho a soñar a los más nostálgicos. ¿Retomarán su relación después de 17 años? Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, aunque los paparazzi siguen con lupa cada uno de sus movimientos para pillar a la pareja in fraganti. Por eso tienen el objetivo puesto en la mansión de Los Ángeles de la estrella de Hollywood. Ni rastro de JLo, aunque los fotógrafos no se fueron con las manos vacías. Mientras esperaban en Pacific Palisades, barrio donde reside el actor, un hombre vestido de negro y zapatillas azules que se hacía pasar por guardia de seguirdad trepaba por la puerta perimetral de la casa de Affleck, valorada en 20 millones de dólares. El misterioso intruso también llevaba el rostro tapado, lo que ha dificultado su identificación.

Un intruso trepando por la puerta de la casa de Ben Affleck PAGE SIX

Esto ocurrió la mañana del pasado martes, alrededor de las ocho según las autoridades policiales que llevan el caso. Los paparazzis pudieron fotografiarle antes de que se escapara montado en una bicicleta para después llamar a la policía. Las fotos y el video del intruso, que ha publicado el portal de noticias Page Six lo muestran mirando a su alrededor después de trepar la cerca y alejarse con indiferencia de la casa antes de subirse a una bicicleta y huir. Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles ha asegurado que sus hombres respondieron al aviso después de recibir la llamada y se ha abierto una investigación por allanamiento. Finalmente, nadie fue detenido, ya que el sospechoso ya se había ido cuando llegaron consiguiendo así escapar.

La policía en la mansión de Ben Affleck PAGE SIX

¿De quién se trata? ¿Qué hacía ahí? ¿Qué buscaba? Aunque parezca un trabajo para los auténticos ''Batman y Robin', la justicia será la que responda estos interrogantes. Con lo agustito que estaba Ben Affleck junto a Jennifer López durante su viaje a Montana...

Ben Affleck junto a Jimmy Kimmel vestido de Robin GTRES GTRES