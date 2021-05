Su historia de amor comenzó hace muchos años, pero parece que ahora la han retomado con más fuerza que nunca. Jennifer López y Ben Affleck podrían estar de nuevo juntos. La noticia salió a la luz después de que las cámaras les pillasen de escapada en un hotel de Montana. Ninguno de los dos se ha pronunciado desde entonces. A pesar de la oleada de rumores sobre su vida sentimental tras su reciente ruptura con el deportista Álex Rodríguez, la cantante aparenta normalidad a través de sus redes sociales, donde comparte a diario contenido con sus casi 155 millones de seguidores. Hasta ahí, nada raro, aunque una de sus últimas publicaciones ha llamado la atención de muchos usuarios que han dejado volar su imaginación. Quizás sea por las ganas que tienen de ver a los dos actores enamorados de nuevo, o quizás Bennifer sea real y su mensaje sea en realidad una indirecta para su 'crush'.

"Todos mis álbumes son muy especiales para mí, pero This Is Me... es mi álbum favorito de todos los que he hecho ... ¡hasta ahora! Sé que muchos de vosotros me habéis escuchado decir eso antes, así que en honor a mis #JLovers que lo ayudaron a volver a ingresar en las listas de álbumes otra vez después de 19 años, aquí tenéis un pequeño #TBT", escribe llenando de nostalgia a sus fans, quienes se han dado cuenta de que aquel disco lo publicó cuando todavía mantenía una relación con Ben Affleck. De hecho, una de las canciones que lo componen está dedicada a la estrella de Hollywood, titulada Dear Ben. Además, también incluye el mítico tema Jenny from de Block. El videoclip está protagonizado por el mismísimo Affleck, con quien comparte complicidad y escenas de lo más apasionadas. ¿No lo recuerdas? ¡Puedes verlo aquí!

En Hollywood todo puede pasar. ¿Estarán Jennifer López y Ben Affleck como dos adolescentes mandándose indirectas a través de las redes sociales? Sus seguidores estarán atentos a cualquier pista por sutil que sea para descubrirlo.