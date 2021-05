Instagram es el lugar donde Ricky Martin compagina su faceta de artista, sex symbol y padrazo de familia numerosa. Junto a su marido, el pintor sueco de origen sirio Jwan Yosef, dio la bienvenida hace 18 meses al pequeño Renn. "Aquí mi Árabe Boricua, Renn Martin-Yosef", presentaba el cantante a su bebé, que sería hijo biológico de Yosef y, como hemos podido ver en su última y tiernísima foto juntos, ha heredado el característico hoyuelo de su barbilla. El bebé de la casa, es el niño de los ojos de sus padres y de sus tres hermanos, Mateo, Valentino y Lucía, que no dejan a la pareja ni un segundo libre. Y hoy, día contra la homofobia y la discriminación LGTBQ+, el cantante, vocal acerca de las dificultades de ser "un hispano, gay, casado con un hombre árabe en EEUU", contribuye con su preciosa estampa familiar a llenar los medios de comunicación con la bandera arcoiris.

Jwan Yosef y el pequeño Renn GTRES

El intérprete de "La vida loca" se ha deshecho en sus redes al ver la imagen que ha subido su marido junto al pequeño. "My hayati baby Renn", escribe el pintor, que en árabe significa "mi vida", en la preciosa imagen que ha despertado reacciones de toda su legión de seguidores. Y el más devoto de todos ellos es el propio Ricky Martin, que ha compartido un simple "Me muero" antes de colgar la publicación en sus stories: "Lo mejor de mi vida eres tú y tú", añade. Los fans del cantante no han tardado en encontrarle el parecido al pequeño con Jwan Yosef, que comparte la misma barbilla y la misma nariz que su padre cuando era pequeño.

Renn es uno de los centros de su vida familiar, que comenzó en 2008 con la revelación sorpresa del nacimiento de Matteo y Valentino, los dos hijos mellizos de Ricky Martin y Jwan Yosef a quienes, diez años después, se les sumaba la pequeña Lucía (nacida en el día del cumpleaños del cantante: 24 de diciembre). Ahora que en casa son seis, la pareja fantasea con volver a casarse para que todos puedan estar presentes en la celebración y contribuyan a crear un nuevo recuerdo imborrable.

Ricky Martin y el pequeño Renn GTRES

En un brillante momento personal y profesional, Ricky Martin no sabe si quiere seguir ampliando la familia: con enorme vocación doméstica, está claro que le gusta rodearse de los suyos, pero la edad no perdona: "Hay momentos en los que quiero diez [hijos] más y hay algunas mañanas en las que todo el mundo está llorando y pienso: 'Okay, tal vez estamos bien siendo seis'", bromeaba en una entrevista. Aunque no tiene ninguna duda: lo que espera del futuro es "tener muchos nietos y pasar cada domingo rodeado de familia".

Ricky Martin, Jwan Yosef y sus gemelos GTRES

