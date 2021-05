¿Hay machismo en el fútbol? ¿Son las esposas y novias de los futbolistas criticadas únicamente por su relación sentimental con su pareja? ¿Son también acusadas de que sus parejas rindan menos en el campo del juego? La respuesa a las tres preguntas es sencilla: sí. Cada vez es más habitual ver comentarios en Twitter y otras redes sociales donde los hinchas futboleros cargan contra las parejas de los deportistas y las acusan de que ellos bajen el rendimiento en su trabajo en vez de poner el foco en la propia persona que trabaja. Así lo ha denunciado en más de una ocasión Sara Sálamo, pareja del madridista Isco Alarcón, quien ha recibido apoyos de otras famosas como Ana Morgade. Ahora, tras recibir una lluvia de críticas por el partido de David De Egea en el Manchester United contra el Villareal, Edurne denuncia la misma situación.

Se trata de una teoría de los hinchas futboleros más extremistas que no diferencian el trabajo del deportista del de sus parejas . Sara Sálamo y Edurne no son las primeras en pasar por esta oleada de críticas constantes. En su momento, la relación entre Sara Carbonero e Iker Casillas pasó por lo mismo.

Edurne y Sara Sálamo disfrutan de la maternidad y la familia

Además de ser dos artistas de gran éxito en nuestro país, tanto la cantante como la actriz se han embarcado en el viaje de la maternidad y han formado familia junto a sus parejas. Ambas comparten los mejores momentos con sus peques en sus redes sociales y dejan que los conozcamos un poquito más.

Por un lado, Edurne se ha estrenado este año en la maternidad con Yanay, quien aún no sabemos si separece más a De Egea o a la cantante, porque ha salido con unos ojos mezcla de ambos. Eso sí, Edurne ya ha hecho una canción dedicada a su primera hija.

Por otro lado, Sara Sálamo está disfrutando estos días de unas vacaciones en familia al lado de Isco y el pequeño Theo. En su perfil muestra cómo van a la playa o enseñan a su hijo a disfrutar de la naturaleza estos días. Además, Sara Sálamo conciencia sobre los problemas de la maternidad en Instagram: "Mi experiencia me sumió en la tristeza. No se ha hablado lo suficiente de ello. Veía casos de gente que 15 días después de dar luz estaba estupenda y a mí no me pasaba. Como yo lo pasé mal, creí que era justo que otras mujeres conociesen mi verdad sobre la maternidad", le dijo a Sara Carbonero en una entrevista. Más noticias de actualidad y famosos, en Corazón y tendencias