Sara Sálamo vuelve a ser noticia tras recibir numerosos ataques e insultos por el rendimiento de su pareja, el futbolista Isco Alarcón, en el campo del juego. Todo comenzó con la visita de la actriz al plató de el programa El Hormiguero, donde iba a presentar sus más recientes trabajos. Pablo Motos le preguntó por uno de los temas más candentes del momento: el rendimiento de Isco, su marido. Sara Sálamo aprovechó entonces para alzar la voz y defenderse de aquellos que cargan contra ella continuamente y la responsabilizan del rendimiento del madridista.

Sara Sálamo tiene claro que no es nada personal, y dijo: "A veces tienes un mal día, insultas al famoso de turno y te relajas" . Y aunque consiga buscar una explicación para todo esto, la actriz hizo una petición: que los usuarios de las redes sociales necesiten registrarse con su DNI para que puedan ser perseguidos si se sobrepasan: "Insultar no es un derecho adquirido" , zanja Sara Sálamo.

Sara Sálamo se mostró crítica y harta de este tipo de comentarios que tiene que aguantar en su día a día: "Es una cosa muy absurda, antigua y machista", sentenció. Y es que algunos de los tweets machistas que recibe en su vida con asiduidad por el trabajo de su marido son frases como "¡Te has cargado a Isco, zorra!" o "Nunca te perdonaré lo que le hiciste a Isco". También han llegado a llamarla "puta".

En el programa de televisión, Motos preguntó a la actriz si "ser la mujer de Isco" le había reportado más beneficios que problemas , marcando que él mismo la había conocido por ser la pareja del futbolista y no por sus papeles en el cine. Entonces, Sara Sálamo decidió responder con contundencia para tratar este tema: "Mucha gente juzga el trabajo de mi pareja y luego me juzgan a mí del rendimiento que pueda tener. Es como si yo hago una secuencia horrible y van a decirle que es culpa suya ", asegura la actriz.

Ana Morgade apoya a Sara Sálamo: "SE DEFIENDE"

Así de dura y tajante se ha mostrado la presentadora de televisión con este tema, que lo considera injusto y machista. Ana Morgade no ha dudado ni un momento en salir en defensa de Sara Sálamo por todos los ataques que la actriz ha recibido por el hecho de ser la esposa de un futbolista y tener éxito como mujer.

“No, perdonad, pero @SaraSalamo SE DEFIENDE de la gañanada que la increpa injustamente por ser pareja de un futbolista (y mujer, claro). Aquí los que cargan son los otros. Me parece a mí, vamos. https://t.co/hgoOXnd9O0“ — ana morgade (@ana_morgade) May 22, 2021

Tras haber visto una noticia en un tweet donde decía que Sara Sálamo 'cargaba' contra quienes le increpan por el rendimiento de Isco Alarcón, Ana Morgade ha saco las uñas en el teclado del móvil para escribir, con mayúsculas, una gran verdad: "No, perdonad, pero Sara Sálamo SE DEFIENDE de la gañanada que la increpa injustamente por ser pareja de un futbolista (y mujer, claro)", asegura la presentadora, que ve una situación clara de machismo y de críticas hacia una mujer por el simple hecho de serlo: "Aquí los que cargan son los otros. Me parece a mí, vamos", zanja.

No es la única famosa que ha salido a defender a la actriz canaria. Sara Sálamo también quiso agradecer la lanza que Luis Tosar rompió a su favor al defenderla hace unos meses: "Salió a defender que estas actitudes machistas no tienen ni pies ni cabeza", dice. Y lo hizo en el propio programa hace unos meses: "Hay una panda de descerebrados que anda por ahí diciendo en redes sociales: 'El fracaso de Isco es todo culpa de Sara', 'zorra' y cosas por el estilo. Estos descerebrados tienen lo justo para no cagarse encima. Por favor, que se estén calladitos y que respeten a la gente", aseguró Luis Tosar.

