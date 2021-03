Apenas unos días después del Día Internacional de la Mujer en el 8M, el partido de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona deja mucho que desear tras los lamentables insultos de los ultras del PSG hacia Shakira por ser la esposa de Piqué.

No es la única pancarta que se vio en París, ya que también circularon por la capital francesa otros mensajes como "Barcelona no bienvenido", "París, ciudad de la luz, deja que brillen nuestros colores" o "Europa de rodillas, todo proveniente del grupo de ultras Paname ReBirth del PSG, que re reunieron en las inmediaciones del Parque de los Príncipes.

“-Paris ville lumière, faites briller nos couleurs -Barcelona no bienvenido -Shakira à la jonquera -L’Europe à genoux, tout Paris debout 07/03/2021 #psgbarça #putabarca pic.twitter.com/zS6a17Yi1J “

El equipo de fútbol parisino no ha tardado en reaccionar a esta falta de respeto hacia la cantante y lo ha hecho a través de un comunicado donde condena esta situación: " El PSG condena enérgica e inequívocamente este tipo de mensajes ridículos y totalmente fuera de lugar", declaran.

“El nombre de Shakira es más grande y más conocido que cualquier equipo de fútbol !! El dinero puede comprar jugadores, pero no CLASE. Club barato, jugadores baratos, aficionados baratos y mentalidad barata. #RespectShakira #RespectWomen pic.twitter.com/5h9nOavBkY “

“Shakira siempre ha sido una artista altruista, nada problemática. A pesar de que la misoginia esté muy extendida, no significa que deba normalizarse. Se necesita hacer conciencia de sus efectos nocivos y poder combatirlos como sociedad. #RespectShakira #WomensDay pic.twitter.com/06RMXG8yuG “

Shakira "cocina" su próximo álbum

Prácticamente ajena a los comentarios del PSG, la cantante colombiana ha colgado una foto en su perfil de Instagram grabando en un estudio musical. Estrenando su nuevo look con melena rosa (que nos encanta), Shakira avisa de que está "cocinando algo", lo que parece ser su próximo álbum musical de estudio con nuevos temazos.

Además, la cantante celebró hace unos días haber llegado número uno de los US Latin Billboard gracias a su colaboración con los Black Eyed Peas en el tema Girl like me. Shakira ha estado muy ocupada con sus proyectos musicales desde que retomó su carrera después de unos años alejada de la música por su maternidad.

