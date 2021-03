"Te vamos a violar porque no eres más que un agujero"; “Cállate y vete a chupar polla que es para lo que te pagamos". Esos son algunos de los mensajes que ha recibido a través de Twitter la activista feminista y exactriz porno Amarna Miller. Frases repletas de amenazas e intimidaciones que denotan un machismo repugnante.

Pero ella no se calla llegó a decir que: "Cuando alguien me vuelva a decir que el feminismo ya no hace falta, les pasaré estos mensajes". Este tipo de cosas han sido uno de los factores que le han llevado a escribi un libro titulado: 'Vírgenes, esposas, amantes y putas'.

La activista ha entrado en directo en ‘La Hora de la 1’ para contar su experiencia: “Todas las mujeres que somos visibles en los medios, lamentablemente sufrimos a diario este tipo de acoso. Estos son unos de estos tantos miles de mensajes”, cita.

Nunca ha denunciado

Hay un departamento especial en la policía para tratar este tipo de casos, se trata del Departamento de Delitos Informáticos. Amarna nunca ha denunciado porque intenta tomárselo siempre con “perspectiva”, asegura. Además, a nivel personal ha confesado que “nunca le ha afectado”: “Nunca me ha llegado a doler, siempre que veo estas cosas o recibo estos mensajes siento que el odio que me lanzan a mí se lo están lanzando a ellos mismos, porque a mí no me llega, me rebota. Son personas que no me conocen que no saben nada de mi vida y que por tanto cualquier cosa que puedan criticar está en sus propias cabezas no tienen nada que ver con cómo soy yo”, afirma.