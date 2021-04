Cristina Pedroche es una amante de la moda y lo ha demostrado en diversas ocasiones con sus preparados estilismos. De hecho, en las campanadas nunca deja indiferente a nadie con sus vestidos tran extravagantes y que solo ella es capaz de lucir. Por eso mismo, no es de extrañar que la presentadora de televisión esté constantemente buscando barreras para romper con sus looks. Ahora se prepara para recibir el sol y el buen tiempo del verano con un diseño muy especial del modista Guillermo Décimo.

Guillermo Décimo viste a Cristina Pedroche

De todos es sabido que los vestidos de alta costura y grandes diseñadores son un delicia para las celebs, que se los rifan continuamente. De hecho, las famosas no solo son un escaparate de los diseños de los modistas, sino que también hacen negocio y si no, que se lo digan a los Oscar y el resto de alfombras rojas del cine, donde los estilistas tienen un papel sumamente importante.

Cristina Pedroche es una de las famosas más apasionadas por la moda y lo deja ver en el día a día con sus looks. La presentadora de televisión lleva años trabajando al lado de los estilistas Josie y Diego Serna, pero en la última fotografía que ha subido a su perfil oficial de Instagram, Pedroche se ha cambiado de bando y ahora viste de Guillermo Décimo, el modista de Burgos que arrasó con su primera colección en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Cristina Pedroche, impresionante con este vestido coral El modista presentó este diseño en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021 @cristipedroche en Instagram

El joven modista burgalés Guillermo Décimo presentó una propuesta llena de lujo, glamur y extravagancia durante la Madrid Fashion Week de 2021, donde presentó este vestido que Pedroche luce en la fotografía. Se trata de un diseño de patrón deconstruido, compuesto por varias piezas que intentan formar un todo. Lleva un cuerpo en tela de malla con bordados artesanales con un adorno en tono coral, falda de dos piezas y cola.

Como todas las piezas de la coleción de ropa de Guillermo Décimo, está hecho a mano. Además, este diseño se pudo ver en la pasarela EGO de MBFWM. Forma parte de la colección Queen of the night (La reina de la noche, en castellano), una propuesta inspirada en la estética barroca y el mundo de la ópera. Pedoche posa ahora con él como una diva del 'bel canto', encantada con este diseño que le permite lucir su cuerpo. El look de la presentadora lo complementan unos zapatos de tacón con borlas semitransparentes de la firma Steve Madden.

La modelo Lydia-Angel Beach y el vestido de Guillermo Décimo El modista presentó su colección por primera vez en la MBFWM 2021 @guillermodecimo en Instagram