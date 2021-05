A Paula Echevarría le va a dar un ataque... de amor

Miki ya es un habitual en las redes sociales de su madre. Paula Echevarría no deja de presumir de hijo en su cuenta de Instagram, donde acumula ya más de 3 millones y medio de seguidores. La actriz e influencer comparte diariamente a través de su perfil los momentos más especiales junto a su pequeño desde el momento en el que nació. "Nuestro bebé ya está aquí", con este mensaje daba la noticia el pasado 11 de abril, junto a una imagen enternecedora en la que aparecía ella junto a su pareja, Miguel Torres, y Miguel Jr. Un mes después, a Paula se le cae la baba y no lo esconde.

"Me van dando ataques de amor sin parar", escribe en su última publicación. Un vídeo en el que enseña al pequeño Miki mientras los dos viajan en la parte de atrás de un coche. No parece que le moleste en absoluto la música que se escucha de fondo, el bebé, con los ojos cerrados, relajado y el chupete en la boca, disfruta del camino la mar de agusto y Paula Echevarría no puede evitar inmortalizar el momento.

Sus seguidores no necesitan verle la cara a Miki para que también les de un ataque de amor. El outfit tambiién ayuda, un body de manga larga al que no le falta detalle: estampado de corazones, cuellitos y volantes en los puños. ¡No puede ir más mono!

"Me derrito", comenta la influencer Marta Carriedo, pero no todos los comentarios han sido positivos. Muchos usuarios han criticado a Paula Echevarría. "No lleva la silla adecuada", "muy pequeño para ir sentado", "debería ir al revés por su seguridad", "no deberías llevarlo tan incorporado, debe ir más horizontal", son algunos de los mensajes que le han dejado en la publicación. En otro vídeo que ha colgado en las historias de Instagram se ve como la silla del bebé está colocada a contramancha, aunque por lo que parece muchos usuarios no se han dado cuenta y se han lanzado a escribir. Los influencer ya están más que acostumbrados a leer opiniones de todo tipo y al hate, pero ¿cómo le habrán sentado esta vez a la actriz?

Entérate de todas las noticias de los famosos en el portal de Corazón y tendencias.