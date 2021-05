“El trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro”, escribía Kiko Rivera en su Instagram defendiendo su integridad frente a las hirientes declaraciones de su madre. Hemos podido hablar con el hijo de Isabel Pantoja, que presenta su nuevo trabajo y demuestra en todo el proceso que ética es precisamente lo que no le falta. Además de hablar de este momento profesional en el que se encuentra, se sincera sobre sus problemas familiares y explica qué es lo que le llevó a publicar semejantes palabras contra su madre en Instagram: a la luz de la situación actual, las palabras de su madre parecían una indirecta contra él.

“Surge una cosa en un programa de televisión en el cual Risto Mejide le pregunta a mi madre si el talento se hereda, ella dice que no. Realmente puede ser que no se lo esté diciendo a nadie en concreto, como puedo ser yo, pero viviendo la situación que estamos viviendo, la gente siempre va a pensar eso. Yo esperé unos días y respondía de esa manera ¿no?".

23.06 min Entrevista exclusiva a Kiko Rivera que presenta nuevo single

Está claro que, fuese o no herirle la intención de Isabel Pantoja, Kiko Rivera sigue teniendo que demostrar cada día que va en serio con sus proyectos y que es mucho más que un 'hijo de'. Por eso mantiene la importancia de sus palabras: "Porque además es cierto, tú puedes tener mucho talento, pero si alguien trabaja duro, puede superar a ese talento si ese talento no trabaja duro. Si tú tienes talento y no trabajas duro, el talento puede desaparecer. Es decir, si sólo dependes de tu voz, la voz se te puede estropear, te haces mayor y cada vez vas a peor… tienes que tener más cosas y es ahí dónde entramos en lo que decía antes. El artista es aquel que reúne una serie de cualidades”.

Responde a las preguntas sobre la venta de Cantora En relación con la portada de Diez Minutos que confirmaba la venta de Cantora por parte de Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja responde: “Es una portada que han sacado ellos, yo no la he hecho". Sin embargo, no trata de negar que su perjudicada relación familiar le haya empujado a dar un paso en esta dirección que implica deshacerse del terreno al que su madre tiene tanto apego: "Es algo que todo el mundo sabe, que tengo todos estos problemas familiares que me ha tocado vivir, intento llevarlo lo mejor posible y es un hecho que estoy intentando deshacerme de esas cositas pero bueno, las cosas de palacio van despacio". Eso sí: Kiko Rivera no da por finalizados los trámites. "No es algo que se solucione en horas o en días. Sólo digo que va avanzado y bueno, esperando noticias. Como digo siempre, ojalá esto no fuese así y todos seríamos más felices pero bueno, cada uno le toca lo que le toca”. Kiko Rivera presenta su nuevo single 'El Conejo de la Suerte' RTVE.es