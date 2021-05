Kiko Rivera está siempre en el foco mediático. Se ha convertido en una auténtica estrella de la televisión por todo lo que le rodea a nivel familiar pero también se ha convertido en una estrella de la música. Lleva ya 11 años en la industria musical con 25 canciones, 2 discos de oro, y ahora presenta su nuevo single El Conejo de la Suerte y asegura que en la música “no se puede parar”.

El Dj se ha citado en exclusiva con RTVE Digital para contarnos cómo surgió la idea de esta última canción: “María Peláe se pone en contacto conmigo diciendo que tiene una canción que tiene mi nombre. A mí me trae muchos recuerdos porque yo jugaba al conejo de la suerte cuando era pequeño para darle un beso a la niña que me gustaba”.

El conejo de la suerte es la canción de un juego infantil que se jugaba antes en los recreos del colegio y Kiko Rivera le ha dado su toque personal y actual: “No deja de ser un juego de la infancia al que le hemos puesto ritmos actuales. Hemos cogido el ‘gap’ y todo lo demás es una canción diferente. Estoy muy feliz y muy contento”.

Hoy en día, los artistas han creado la tendencia de recuperar canciones antiguas para versionarlas, y muchas de ellas vuelven a triunfar y mucho. Pero ensta ocasión el DJ ha hecho algo diferente: “Tenemos compañeros que han sacado versiones de canciones como Nino Vargas o Lérica que son estupendas y a mí me encantan, pero ninguno había sacado algo infantil”.

Ante el lanzamiento de cualquier canción, todo artista coincide en que no se sabe como lo va a recibir el público y sin concierto ni discotecas, la incertidumbre crece: “ Cuando se abra la veda, la gente va a tener ganas de fiesta, no sé cuál es la que va a pegar, nunca se sabe . Hay varias canciones como La Tentación o Tubescape, Cicatriz… que no han podido escuchar en vivo”.

Confirma que habrá un challenge para Tik Tok

Si nos fijamos en el videoclip, hay un gesto muy característico en el que imitan las orejas de un conejo, y hoy en día es muy fácil crear un challenge para Tik Tok y conseguir así una difusión mayor de cualquier canción. Pues bien, Kiko Rivera, que está puesto en todo, también quiere lanzar el suyo: “Las bailarinas del videoclip me han mandado el challenge pero no tengo narices a hacerlo. Es tan complicado que me pego horas ensayando delante de la cámara y pienso que no lo puedo subir. Entonces voy a sacar uno creado por mí. Es decir, baile para principiantes. Estoy intentando adaptarlo a mis cualidades que no son muy grandes”.