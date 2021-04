(Música cabecera)

Hola, buenas tardes. Bienvenidos un domingo más.

La música, el cine y la moda se dan la mano en "Flash moda"

con la cantante Tamara.

La actriz Macarena García, y Dalianah Arekion,

la top española del momento que hace dos años debutaba abriendo

el desfile de Givenchy en París.

Realmente el diseño de moda y el diseño de decoración

van muy paralelos.

-En Malasaña hay tiendas de segunda mano muy chulas.

Actitud y ya está.

La cantante Tamara estrena nuevo disco

y cumple 15 años sobre los escenarios.

Repasamos con ella en los momentos estelares de su carrera

a través del vestuario en el atelier de Aníbal Laguna.

Su diseñador de cabecera y uno de sus grandes amigos.

Es una de las artistas españolas que más discos vende dentro y fuera

de nuestras fronteras.

Acaba de estrenar nuevo disco al que ha titulado "Lo que calla el alma".

Cuantas tardes nos dijimos que nuestro amor sería eterno...

Es el número 12 de su carrera y asegura que ha supuesto

un cambio de estilo musical y de imagen.

Abanderada de la moda española, la cantante Tamara

ha lucido sobre el escenario algunos de los diseños más impresionantes

de Aníbal Laguna.

Uno de sus diseñadores favoritos.

Él me dio la oportunidad con 15 años de poder desfilar

en una de sus pasarelas con una de sus colecciones

porque decía... hizo sus diseños con uno de mis discos,

que fue el primero, el de "Gracias", yo tenía 15 años.

Así conocí yo a Aníbal.

Se define romántica, sensual y elegante

a la hora de cantar y de vestir.

Objetivos que encajan a la perfección

con los diseños del creador nacido en Caracas.

Este traje me lo puse para la presentación de mi disco

"Incondicional", que era el tributo a Juan Carlos Calderón,

en el Teatro Lara, aquí en Madrid.

Este fue el que me puse de salida.

Impresiona porque se me veía como un hada.

Este es para la gira del 15 aniversario.

Hicimos unas fotos con mi fotógrafo, yo lo adoro,

Valero Rioja es espectacular.

Hicimos unas fotos cañeras, super sexys.

De esto hace como siete años de este vestido.

Me lo puse para cantar el dúo con Cristian Castro

en el Teatro Calderón.

Me dio el doble disco de diamante. Me lo entregó él.

Para mí es muy especial.

Este me parece espectacular.

Me lo puse para el videoclip de mi disco "Más",

el disco tributo a Marco Antonio Solís.

En el auditorio de México tuve la suerte de cantar con él,

con Marco Antonio allí, y me puse el mismo vestido.

Amor porque yo pudiera volver a besarte...

Aníbal Laguna también firmó el vestido que la artista sevillana

llevó el día de su boda.

Cuando me casé, efectivamente,

ahí estaba Aníbal con mi vestido de novia.

Un diseño totalmente precioso, de lirios...

Era espectacular.

Diseños únicos y exclusivos que forman parte de la carrera

musical de una de las voces más importantes de nuestro país

como es Tamara.

Tiene al mundo de la moda rendido a sus pies.

Dalianah Arekion es la modelo española del momento.

Con un físico que se aleja del estándar nacional.

Triunfa en las pasarelas de medio mundo y es la top favorita

del diseñador Ricardo Tisci.

(Música)

Con solo 19 años, Dalianah Arekion

es una de nuestras modelos más internacionales.

El mismísimo Rircardo Tisci se inspiró en su belleza exótica

para una de sus colecciones.

Su rostro luce las pantallas gigantes de Times Square,

de la mano de una importante firma de belleza.

Hace poco más de un mes que ha tenido que trasladarse

a Nueva York gracias al frenético ritmo de trabajo que tiene.

En Santander vivo en un pueblo pequeñito,

al lado de la playa.

No hay ruido, es súper tranquilo.

Nueva York es, todo superloco.

Pero me encanta Nueva York, así que...

Esto es muy distinto.

Cuando vengo aquí, a España, me sirve para relajarme,

para desconectar.

Suelo viajar con mi madre.

Vivimos ella y yo solas en Santander. La llevo conmigo.

Se hace superllevadero porque siempre hay alguien de casa

en el apartamento, en el hotel, esperándote,

y sabes que no estás sola.

(Música)

Desde muy pequeña supo que quería ser modelo.

Empezó a los 15 años de la mano de la agencia Traffic

y lleva más de dos años trabajando para pasarelas internacionales.

Tiene una trayectoria y un currículum

con el que muy pocas modelos españolas pueden competir.

Grandes casas de moda han apostado por el estilo

de esta joven santanderina.

Si tuviera que elegir el momento clave de su corta

pero imparable carrera, lo tiene claro.

Yo creo que ese punto fue cuando Riccardo Tisci

me dio la oportunidad de abrir su desfile.

En ese momento fue de ser una chica normal de instituto

a encaminar una carrera profesional como modelo.

La verdad es que empecé en una campaña con 15 años

muy divertida, me trataron superbien.

Al principio fue todo un poco despacio.

Hasta que hice las campañas internacionales.

Al estar en el instituto empecé en 4 de la ESO.

Una niña que de repente empieza a viajar,

siempre he sido buena estudiante y necesitaba tiempo para estudiar.

Un horario más flexible para los exámenes.

Me ha costado un poco, la verdad.

Hay gente que no entiende este mundo.

Pero bueno, me estoy sacando mis estudios adelante

y estoy supercontenta.

Diferente, exótica, bella y elegante

son las cualidades que han hecho que esta modelo

sea de las más solicitadas.

A pesar de que tiene un futuro prometedor en la moda,

no descuida sus estudios.

Poco a poco se está sacando a distancia la carrera de turismo.

No hay duda. El papel pintado es tendencia.

Volvemos a los años 70, pero renovados.

Por eso, diseñadores e interioristas se lanzan a crear colecciones.

Lorenzo Castillo no ha resistido la tentación

y nos muestra lo que él denomina un homenaje

a la historia del arte español.

La colección de papel es para entenderla.

Lo primero es entender su nombre, Hispania.

Es un homenaje a toda la historia del arte español,

desde el siglo de oro, el siglo XVII,

hasta el momento contemporáneo.

Lo que hemos querido hacer es eso. Una colección muy moderna,

pero inspirada en nuestra historia.

El diseño de moda y de decoración van muy paralelos.

De hecho, las tendencias, el uso de los colores,

de los estampados, un poco respiramos todos

y bebemos de las mismas fuentes.

Mezcla de épocas y estilos es su seña de identidad.

Así lo comprobamos en su casa estudio.

Lorenzo Castillo ha renovado esta casa palaciega del siglo XVII.

Pero preservando su espíritu original.

Con él recorremos estancias de otra época,

revestidas con un toque contemporáneo.

Estamos en un lugar emblemático de la casa y quizá lo más especial.

Estamos en el centro de Madrid y esta casa lo que tiene es un patio,

un patio ajardinado, un jardín interior,

que eran las antiguas cocheras de la casa.

Yo lo que hice fue convertirlo en un jardín interior.

De aquí se sube a través de la escalera principal de la casa.

Se llega a la galería.

La galería funciona realmente como recibidor, hall,

espacio de bienvenida al visitante, ¿no?

Ahora mismo estamos en el antecomedor.

Es un comedor de diario que está pegado a la cocina.

Como una parte más de la casa,

colocando una colección de grabados ingleses del siglo XVIII.

Luego una zona de vajillero,

donde se guardan todas las vajillas antiguas,

las cristalerías y una mesa donde se come a diario.

Ese es el otro comedor que tenemos, es un comedor que se utiliza

más de noche, más para cenas, y que, como tiene poca luz natural,

lo que quise fue hacer una caja de espejos.

El salón principal de la casa es un espacio grande.

Como 130 metros.

Los muebles tienen que ayudarnos a diferenciar cada zona.

Hay una zona para centrarte a tomar café después de comer,

otra zona más para la noche, para tomarte una copa después de cenar.

Pero realmente lo que hacemos es que lo vivimos mucho.

Es un espacio donde se vive mucho.

Un interiorista que ha transformado su casa

en mucho más que un lugar para vivir.

Danza y teatro se dan la mano en la adaptación que "Fuenteovejuna"

hizo el legendario Antonio Gades.

El bailarín y coreógrafo consigue explicar la trama

a través de un auténtico recorrido por el folclore español.

Todo un repertorio de danzas españolas

en las que el vestuario adquiere un papel protagonista.

Pinturas en movimiento,

así define María Esteve el vestuario

de uno de los espectáculos más importantes de su padre.

Inspirado en la obra teatral de Lope de Vega,

esta "Fuenteovejuna" es la particular visión

del legendario coreógrafo y bailarín Antonio Gades.

Además, esta obra pone de relieve el gran tándem que formaron Gades

y el figurinista Pedro Moreno.

Procuramos siempre mantener el vestuario

y la escenografía original,

porque creemos que es un factor muy importante para conservar su esencia.

El trabajo de un fotógrafo maravilloso, se llama Ortiz Orduña,

y se dedica a principio de siglo a fotografiar las ropas,

los vestuarios de la gente de España en los pueblos tradicionales y demás.

Tiene un libro maravilloso.

Eso sirve de inspiración para encontrar el diseño concreto

de los modelos de "Fuenteovejuna".

Trajes confeccionados en algodón y terciopelo

con un simple juego de botones y trabillas,

consiguen convertir un vestido en tres diferentes.

En un momento las bailarinas sin esfuerzo

cojan a la cintura y se lo pueden abrochar detrás,

convirtiendo el vestido en el vestido de cante.

El mismo vestido, con el mismo enganche...

Mira, me decías: "¿Cuántos años tiene?", tienen.

Hacen ese movimiento y lo enganchan por debajo del bajovestido

y lo convierten en un traje mucho más vistoso.

Compañía residente en Getafe,

es uno de los grandes referentes internacionales

de la danza española y flamenca.

En el Teatro Federico García Lorca guardan toda la documentación

de la obra gráfica de Antonio Gades.

En esta ocasión, el espectáculo cuenta con la participación

del bailarín Antonio Canales como artista invitado.

Los bailarines, que hemos tenido el lujo,

que nos ha vestido el top... Pedro Moreno sabe mucho de teatro.

Hace ese doble juego de falda que parece que se la acaba de meter,

pero no, está metido aposta,

donde, para que el volumen haga donde tiene que hacer,

donde la bailarina puede estar sexy, pero lleva un corsé...

-Para Pedro Moreno, lo era,

pero para mi padre era muy importante que cuando una falda se levantaba,

no llamase la atención.

Era capaz de sacar a una bailarina si no llevaba el zapato correcto,

si se le había caído el moño,

con lo que sigue en sintonía con la gama cromática

y con los tejidos que tenemos aquí.

Para Aída Gómez este título no podía faltar

en el Festival Madrid en Danza.

"Fuenteovejuna" fue el último espectáculo

que hizo Antonio Gades en el Ballet Nacional de España

cuando ella lo dirigía.

(Música)

(Música)

(Música)

(Música)

En su última película, "Palmeras en la nieve",

Macarena García se mete en el papel de una chica de 17 años.

Hablamos con la actriz, Premio Goya revelación 2012,

de sus últimos proyectos y de la importancia del maquillaje,

la peluquería y el vestuario en las producciones de cine.

(Música)

Con una sonrisa infinita y una alegría desbordante,

Macarena García suele acertar con su estilo

cuando asiste a una alfombra roja.

A la actriz no le gusta arriesgar

y se deja asesorar en los eventos que requiere su profesión.

Me gusta la moda en cierto punto. No, no sigo mucho las tendencias

ni suelo comprar revistas.

No, la verdad que no, no te voy a engañar,

no soy una seguidora ni estoy enterada de lo que se lleva,

pero me gusta ir bien y sentirme cómoda con lo que llevo

y salir de casa y sentirme guapa.

Entre risas, nos cuenta que a veces envidia ciertas prendas

que no puede ponerse por su silueta menuda.

Hay cosas que digo: "Qué pena no poder ponerme este vestido",

en mi cuerpo no queda tan bonito.

Soy muy delgada y muy pequeña, por lo tanto,

por lo general, todo me queda grande así que tengo pocas opciones.

Cosas muy apretadas no suelo llevar porque no tengo mucha forma de mujer,

cosa que me encantaría y que me encanta cuando lo veo

y me muero de envidia.

El perfume es el complemento perfecto para la actriz,

que es la madrina del corto cinematográfico

de una conocida fragancia.

Incluso ha participado

en el casting de selección de la protagonista.

Le gustan los pantalones vaqueros, las deportivas y las botas,

sin olvidar los tacones para ocasiones especiales.

Considera que la moda es clave para construir un personaje.

El vestuario, maquillaje, peluquería, es una parte inmensa del trabajo.

En "Palmeras en la nieve"

interpreto a Julia, una chica que empieza teniendo 17-18 años

y pasan como 20 años.

Hasta el día que no me vi maquillada y vestida,

no lo sentí al 100 %.

Hay un punto que te ves así y dices: "Lo soy, ahora soy mayor".

Penélope Cruz, Michelle Williams y Elena Anaya

son algunas de las actrices que inspiran a Macarena García

y los diseños de Valentino o Elie Saab son, para ella, de cine.

(Música)

Meterse en la piel de Carlos emperador

en la serie de TVE

ha sido por Álvaro Cervantes una gran responsabilidad

y todo un aprendizaje.

No solo por la dimensión del personaje,

también por meterse en la historia, rodar en diferentes escenarios

y por tener la suerte, nos dice, de llevar un vestuario de época

que define como una joya.

El vestuario en mi trabajo es importantísimo.

Para mí, en la creación de un personaje,

es una parte fundamental

y me gusta mucho esa parte de descubrir

y de ir encajando piezas

hasta encontrar con el look ideal para cada papel.

Carlos me ha dado mucho aprendizaje, muchísimo.

¿Me conocéis lo bastante para empezar vuestra labor?

Y valorar mucho más de lo que lo hacía

el trabajo en equipo.

Tenemos que grabar en invierno y en verano

con el mismo vestuario, con las mismas pieles,

pero, realmente, es un vestuario, te digo la verdad,

ya me acostumbré a llevar las mallas y ahora, las echo de menos.

Las calzas tienen su punto.

Una imagen bien distinta

a la que suele definir a Álvaro Cervantes,

mucho más cómodo en el día a día, aunque cada vez más acostumbrado

a la alfombra roja y más audaz en sus apariciones.

Me gusta la moda... Cada vez me gusta más.

No sigo tendencias, pero cada vez me atrevo más que la moda.

En el día, bastante cómodo.

Hace años, descubrí las camisas hawaianas,

tengo una de tigres sobre olas y, al principio,

me parecía una marcianada, pero luego es mi prenda favorita.

Hace poco descubrí a Paco Varela, un diseñador español,

me probé un traje suyo que me sentó como un guante

y es alguien al que quiero seguir de cerca.

Siento que el que soy, el que debo ser,

son dos hombres muy distintos.

Sin duda, la serie "Carlos, rey emperador"

le ha cambiado como actor

y en ella hemos seguido su transformación,

la de un joven que se convertirá en el hombre más poderoso de Europa.

A partir del capítulo 12,

llega un cambio de moda en la serie de "Carlos"

con un nuevo concepto.

Carlos ya viste pantalón y se va a empezar a ver

esos trajes tan reconocibles de los cuadros de Tiziano,

ese cuadro de Tiziano de Carlos con el perro

en el que lleva un traje blanco y es un traje espectacular.

Me puse ese traje y me sentí un afortunado de llevar una joya,

porque el vestuario es un espectáculo en sí.

Empecé a entrar en el personaje probándome los vestuarios de "Carlos"

y me quedo con esos engranajes y ese trabajo en equipo

que conforman lo que el espectador recibe en su casa.

Álvaro Cervantes, un actor que ha demostrado su versatilidad

en un viaje apasionante a través de la historia.

(Música)

Estampado textil de dos tonos,

con cuadros o figuras de cuatro puntas.

Estos cuadros aparecieron por primera vez

en la década de 1930.

Modelos como Claudia Schiffer, Valeria Mazza e Izabel Goulart

recurren a ella muchas veces para ocasiones especiales,

hablamos de la diseñadora colombiana Silvia Tcherassi,

una mujer que reivindica la importancia de ir bien vestido.

(Música)

Lleva más de 25 años dentro de la industria de la moda,

siendo una de las mejores representantes

del diseño en Sudamérica.

La colombiana Silvia Tcherassi ha traspasado fronteras,

presentando sus colecciones por todo el mundo,

en pasarelas como la de Milán o París.

Hoy, sus diseños aterrizan en España,

un acontecimiento que celebramos

repasando la historia de esta creadora.

Madrid siempre estuvo en nuestros proyectos de expansión,

empezar Europa por Madrid,

incluso he desfilado

en las semanas de la moda más importantes del mundo,

que son la semana de París y de Milán durante varias temporadas,

y no decidimos abrir ni en Milán ni en París, sino en Madrid,

porque creemos mucho en Madrid.

Madrid es una ciudad vida,

que se respira el negocio y es una ciudad que, cada día,

se le nota que está ávida de muchas cosas nuevas.

(Música)

Más allá de la moda,

Silvia Tcherassi ha creado una empresa global

centrada en el estilo de vida.

Especialista también en diseño de interiores,

la creadora ha puesto en pie

el primer hotel de autor de Latinoamérica,

además de llevar años desarrollando líneas de hogar o decoración.

Hace cuatro años decidimos también

que la línea, no solamente iba a estar enfocada en la moda,

sino en el estilo de vida

y decidimos abrir nuestro primer hotel en Cartagena,

un fashion hotel en Cartagena,

el primer hotel de diseñadores de América Latina.

El hotel está enfocado hacia la moda.

Las habitaciones fueron todas intervenidas por mí

con los nombres de mis colecciones

y las lámparas

son vestidos de novia colgados de 5 metros del techo.

Esta variedad de proyectos no le resta ningún protagonismo

a sus colecciones de costura, prêt-à-porter o novia,

creaciones que atienden a un estilo atemporal

con una línea de diseño característica

y un sello de identidad propio.

(Música)

En plena celebración de la Semana de la Moda Masculina,

repasamos en nuestra página de moda de hoy

algunas de las mejores propuestas presentadas en Milán

para el próximo otoño-invierno.

(Música)

La distancia entre Sicilia y el lejano oeste

se acorta en el desfile de Dolce & Gabbana.

La inspiración western,

reinterpretada desde un punto de vista 100 % italiano,

está presente en toda la colección de la casa.

Trajes y abrigos de doble botonadura

se plagan de motivos clásicos de la iconografía vaquera,

con bordados en forma de pistola, flores o herraduras.

(Música)

Con la premisa de romper con la estética deportiva,

tan de moda estos últimos años,

Tomas Maier apuesta por dibujar una nueva silueta masculina

en su propuesta para la casa Bottega Veneta.

Elegantes trajes de chaqueta y rotundos abrigos de piel

inundan la pasarela en un desfile

donde la sobriedad de las líneas rectas

y la verticalidad de las formas dominan la escena.

(Música)

Con la mirada puesta en la libertad

y rebeldía de la moda de los años 70,

Peter Dundas transforma el estilo bohemio de Roberto Cavalli

en una de las tendencias más lujosas para el próximo invierno.

El aire desenfadado de las siluetas caídas

contrasta con la riqueza de ornamentación y materiales,

siendo los bordados florales y el patchwork de pitón

los elementos más aplaudidos de la colección.

(Música)

Elegante, vibrante y contemporánea,

así es la colección ideada por Salvatore Ferragamo

para la próxima temporada.

En ella, los juveniles trajes skinny en gris y burdeos,

se transforman en coloridas creaciones

mezclando su carácter clásico

con artísticas prendas de punto de llamativos grafismos.

La colección de la centenaria casa italiana

se presenta más apetecible que nunca gracias a diseños reales

creados para un consumidor real.

(Música)

Con una estética muy marinera,

las propuestas de Prada para el próximo invierno

se presentan como una de las más completas

de la Semana de la Moda Masculina.

Como es habitual, el estilo de la diseñadora italiana

huye de tendencias globales,

depositando sobre la pasarela en cada desfile

su peculiar versión de la moda.

Tejidos naturales como la lana y tecnológicos como el neopreno

conviven en estilismos

donde en las superposiciones son las protagonistas.

(Música)

Reconstruir la clásica sastrería masculina

desde el carácter deportivo y casual

característico del ADN de firma Calvin Klein,

es el reto planteado por la casa para la próxima temporada invernal.

Un juego de contrastes entre lo formal y lo elegante,

entre lo opaco y lo brillante,

entre el futuro y el pasado de una casa

que con su continua transformación

es la encargada de cerrar nuestra página de moda de hoy.

La semana que viene, viajaremos a París

para conocer nuevas propuestas en moda masculina ideadas

por los creadores más interesantes de la capital francesa.

(Música)

