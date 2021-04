Sofía Rodríguez: "Me parece un sueño ser la ganadora de Prodigios"

La pequeña violinista Sofía Rodríguez fue proclamada ganadora de la tercera edición de Prodigios el pasado sábado. Sofía lleva tocando el violín desde muy pequeña empezó cuando apenas tenía tres años y con tan solo diez años ha conseguido un enorme nivel tocando el instrumento. A lo largo de su pequeña trayectoria como violinista ha conseguido ganar varios concursos musicales internacionacionales como en Portugal o Francia.

Tras ser considerada por el público y los jueves ganadora del talent infantil nos cuenta sus impresiones tras conseguir el premio.

¿Esperabas ser ganadora?

No, la verdad es que nunca imaginé poder ganar porque el nivel de mis compañeros era muy alto. Para mí ha sido un sueño ser ganadora de Prodigios.

¿Por qué crees que te han elegido a ti?

Porque les gusté mucho (risas).

¿Cómo ha sido tu participación en el concurso?

Me ha encantado participar aunque confieso que he estado muy nerviosa en el escenario sobre todo por las cámaras. Pero por todo loo demás, me ha gustado mucho sobre todo porque me llevo muchos amigos.

Si tuvieras que hacer una valoración, qué seria lo mejor y qué lo peor.

Lo peor no te puedo decir nada y lo mejor haberme llevado esta experiencia tan bonita. ,Me ha servido para aprender, contener mis nervios cuando toco el directo, valorar las opiniones de los jueces y aprender de ellas y concocer a más niños como yo que dedican su vida a tocar un instremento desde muy pequeños.

Sofía Rodríguez, ganadora de Prodigios Sofía Rodríguez, ganadora de Prodigios cropper

¿Desde cuando tocas el violín?

Desde los tres años. Me apunté porque mi hermano es violinista y me gustaba escuharle. Convencí a mis padres para aprender a tocar como él y empecé con clases. Me apasiona el violín sobre todo porque puedo expresar a través de él mis sentimientos y le hago llegar al público lo que siento.

¿Te costó tocar en directo?

No, porque lo estaba disfrutando mucho.

¿Cómo es tu día a día?

Estudio sexto de primaria en casa de forma online desde hace dos años. Empiezo a las nueve de la mañana hasta por la tarde como todos los niños y luego por la tarde le dedico cuatro horas a tocar el violín.

¿Qué quieres ser de mayor?

Me encantaría ser solista internacional y viajar por el mundo entero tocando e violín.

¿Cómo se ha tomado tu familia y amigos que hayas ganado?

Super bien. Estan muy emocionados y muy contentos de que haya ganado. Sobre todo mis amigos se han alegrado mucho de que haya conseguido el premio.

¿Qué vas a hacer con el premio?

Invertiré el premio en clases y en un violín nuevo para poder seguir evolucionando como violinista y poder conseguir mi sueño de mayor de poder dedicarme a él.