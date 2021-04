Es una de nuestras actrices más exitosas y galardonadas a nivel internacional. Victoria Abril revolucionó el cine español en sus inicios. A sus 62 años se vuelve a poner delante de las cámaras, pero esta vez no será para rodar una película. La actriz acaba de ser confirmada como una de las concursantes de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity'. Participará junto a otros compañeros que también están confirmados: Tamara, Vanessa Romero, Miki Nadal y Julián Iantzi. Su sinceridad tajante a la hora de dar su opinión es uno de sus puntos fuertes, por lo que ya podemos intuir que será una de los participantes que más dará que hablar.

Sus inicios en la industria Su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre, de quien supo después de fallecer. Ella misma se define como una chica de barrio, del mismo que salió cuando apenas tenía quince años para comenzar su carrera en el mundo del cine, aunque de aquella solo tenía claro su pasión por el ballet. Durante un par de años, la jovencísima actriz solo interpretaba papeles pequeños. Debutó en 1975 con un pequeño papel en Robin y Marian, protagonizada por las estrellas Audrey Hepburn y Sean Connery. Victoria era más conocida por ser una de las azafatas del famoso concurso de Televisión Española 'Un, dos, tres… responda otra vez'. Fue en 1977 cuando descubrió su verdadera vocación. Vicente Aranda contó con ella para hacer de transexual en la película Cambio de sexo, tan controvertida y moderna para la época que Victoria Abril no dudó en formar parte del proyecto después de que Ángela Molina lo rechazara. 06.25 min Transcripción completa Esta noche en "Historia de nuestro cine" abordamos el tema de la transexualidad y lo hacemos con "Cambio de sexo" la película con la que Vicente Aranda trataba por primera vez en España, de forma explícita y sin tapujos el tema del cambio de sexo. Corría el año 1976 cuando se estrenaba este drama de descubrimiento sexual. Que llore como una niña, que llore como una niña, No quiero volver al instituto Lolita, me insultan. A ti te curo yo o no te cura nadie y si no te curo, te mato. Tu pelo es muy bonito, tiene un color natural precioso. Entonces qué es lo que eres, maricón de mierda. Si tan convencida estas de que te sobra eso, hay mejor manera de arreglarlo, con médicos, es cuestión de dinero. Vamos a situar ya esta película año 1976 y está con nosotros Luis Parés, ¿Qué tal? Muy bien. Ya había muerto Franco y parece que en cine empezaba abrirse a otros temas. Si, el cine de hecho, puedo por fin hablar de las cosas... que nadie había podido hablar durante los 40 años de dictadura ¿no? por eso si tú piensas que la peli es de 1976 puedes interpretarla un poco erróneamente pensar que es una peli un poco posibilista y que aprovecha, digamos esta primera apertura ¿no? y que empieza a tratar temas que han sido tabú hasta entonces como, la homosexualidad ¿no? Sin embargo esta película ya le está entrando ya la caída desde el año 1972 y es porque Vicente Aranda y su ayudante de dirección Carlos Durán, leen una noticia en el Observateur donde se cuenta la muerte de una transexual, justo en la operación de cambio de sexo. Desde el guión, desde que se escribió el guión hasta que se realizo, me parece que pasaron 3 ó 4 años. Y estuvo en la censura, en la censura cuanto Franco estaba vivo todavía en varias ocasiones, con muchos cambios y no hubo forma, no pasó. Y Vicente Aranda en lugar de ir por la vía más morbosa o provocadora, pues construye una película con un trasfondo muy interesante. Si, la película se llama "Cambio de sexo" es decir, su tema es muy explicito, pero no se puede reducir a eso porque en realidad la película de lo que está hablando es de.... el derecho que tiene cualquier persona a realizarse, es decir, la película sí que esta hablando de un hombre que quiere convertirse en una mujer, pero sobre todo está hablando de un hombre que no se siente a gusto consigo mismo y que quiere conseguirlo ¿no? que quiere conseguir su realización personal y sentirse el mismo. Y la forma que él tiene para obtenerlo, es convertirse en una mujer es decir, lo que esta haciendo es reivindicar el derecho y casi el deber que tenemos todas las personas de luchar por convertirnos en aquello en lo que nos queremos convertir ¿no? Ya no tengo mi calidad masculina, quiero ser una mujer, me siento una mujer. Es decir, aunque hable de un transexual la película como la describía su guionista Joaquín Jordá y sobre todo una adaptación del "Patito feo" como una persona que no se quiere así misma consigue quererse finalmente. Una cosa que llama la atención, pero yo creo que es un gran acierto es que el protagonista sea una mujer. Si, esto da muestra sobre todo de hasta qué punto Vicente Aranda creía en su personaje y quería a su personaje, digamos que lo más fácil, porque el personaje se pasa la mayor parte de la película siendo un hombre además siendo un hombre que se quiere convertir en una mujer pero siendo un hombre al fin y al cabo. En cambio él en vez de coger a un actor, que al final se viste de mujer coge a una mujer que al final, se pasa la mayor parte del tiempo vestido de hombre y que al final se convierte en una mujer. Esto hizo que al principio, él buscase una actriz andrógina de una belleza muy peculiar que no fuese muy femenina y pensó en algunas actrices a las que hizo pruebas, pero al final la actriz en la que había pensado se cayó y decidió hacer una prueba a otra actriz. Finalmente es Victoria Abril quien interpreta a la protagonista de esta historia tenía 16 años y era su primer papel protagonista. Si, es un problema el papel de protagonista de hecho ya había hecho papeles muy episódicos en películas como "El puente" por ejemplo y había trabajado en TVE en una adaptación de "La bien plantada" de Yeni D'ors que fue donde la vio Vicente Aranda La vio y la convoco para una prueba, una prueba que Victoria Abril aparentemente no se tomaba muy en serio porque ella no quería, no se tomaba muy en serio su carrera como actriz, entro a la prueba un poco, digamos insolente ¿no? haciendo como bromas, vacilando un poco a Vicente Aranda y Vicente Aranda se quedó prendado de esa naturalidad y decidió trabajar con ella. Luego se convertiría en musa de su cine, del cine de Aranda. Si, de hecho esta... gran parte del cine de Vicente Aranda es inconcebible sin el papel y la fuerza de Victoria Abril pero por ejemplo si comparamos "La muchacha de las bragas de oro" o "Amantes" los papeles que hace aquí, con el papel que hace en "Cambio de sexo" son papeles muy diferentes, digamos, es una mujer muy fuerte, muy sensual aquí en cambio es una mujer muy tímida, muy insegura, que no se atreve a mostrar. No quiero terminar sin hablar de Bibi Andersen también en ese papel que hace de ella misma ¿no?. Si, de hecho hace de ella misma y hace tan de ella misma, que.. no estaba previsto en el guión que ella apareciese sin embargo cuando Vicente Aranda la conoció que la conoció en un espectáculo, en el espectáculo que hace en la película Vicente Aranda lo vio y fue cuando decidió que... había que meter ese personaje, había que meter el personaje de un transexual, que no era un transexual solido, sino un transexual orgulloso de ser lo que se mostraba y que mostraba que.... el cambiar de sexo no te condenaba al ostracismo sino que, podía haber vida después de ese cambio ¿no? Es muy bonito el papel que tiene Bibi Andersen de Pigmalión de persona que confía, ayuda y después acaba moldeando. Muchas gracias Luis. A ti. El tema que nos presenta Vicente Aranda en "Cambio de sexo" es un tema universal, el derecho que tenemos todos a sentirnos realizados, a ser nosotros mismos. No perdáis de vista las maravillosas interpretaciones de Victoria Abril Historia de nuestro cine - Cambio de sexo (presentación) - ver ahora Aranda fue su mentor, dicho por ella. Con él protagonizó algunas de sus películas más conocidas, como La muchacha de las bragas de oro, Tiempo de silencio, Amantes o Libertarias.

Su nueva vida en Francia La hemos visto crecer, pero de lejos. En 1982 se mudó a París, donde reside desde entonces. Se fue por amor cuando conoció a Gérard de Battista, un operador de cámara con el que tuvo dos hijos Martín y Félix. Se quedó por trabajo. Allí siguió desarrollando su carrera de actriz. También en España, el país donde ahora se siente "olvidada". En 1989 se convirtió en la nueva 'chica Almodóvar', aunque el afamado director español ya había trabajado con ella en La ley del deseo, donde interpretó un pequeño papel. Almodóvar volvió a contar con ella para la película ¡Átame!, cinta en la que compartió pantalla con Antonio Banderas. El largometaje es recordado por tener el récord de mayor número de nominaciones en los Goya y ningún galardón 01.21 min El momento de cine de Marta Etura: 'Átame', de Pedro Almodóvar En 1991 protagonizó otra de sus cintas, Tacones lejanos. La relación entre ellos ya no es la misma. En 1993 se estrenó Kika y, desde entonces, no han vuelto a trabajar juntos. Además de Penélope Cruz, es una de nuestras actrices más internacionales. Ha rodado en más de veinte países, aunque a ella siempre le ha gustado trabajar aquí. "Estoy frita por trabajar en España, que lo sepáis", dijo en la gala de los Premios Goya de 2016, cuando tuvo que entregar el premio de Mejor Dirección. Precisamente aquel día la actriz vivió uno de sus peores momentos. A la organización no le dio tiempo de ponerle la pulsera acreditativa con la que los invitados podían entrar al local donde tenía lugar la fiesta tras la ceremonia. "Hablé con unos y con otros, casi suplicándoles que me dejaran entrar, y después de muchos intentos lo conseguí. Pero cuando estaba delante de aquella chica explicándole quién era, pensé: 'uy, aquí se ha roto algo'. Me sentí huérfana de mi país, huérfana de amigos, huérfana de todo", confesó en una entrevista para la revista Vanity Fair. La actriz Victoria Abril en los Premios Goya 2016 Aquel año volvió a trabajar en nuestro país, donde no había participado en ninguna película desde 2008 con Solo quiero caminar. Su regreso se hizo posible gracias a la comedia Nacida para ganar, de Vicente Villanueva. "Cuando leí el guion me alucinó, y tenía mucha hambre, porque llevaba ocho años sin volver y trabajar en España", aseguró por aquel entones en una entrevista para RTVE. 01.36 min Victoria Abril regresa al cine español interpretando a 'Victoria Abril' Su último trabajo en el mundo del cine ha sido precisamente aquí con La lista de los deseos, donde ha compartido pantalla con María León, Silvia Alonso y Salva Reina, entre otros.

Musa de Jean-Paul Gaultier Igual que Rossy de Palma, Victoria Abril es una de las musas de Jean Paul Gaultier. El diseñador fue el encargado de hacer el espectacular vestuario de Andrea Caractortada, personaje que Abril interpreta en Kika, de Pedro Almodóvar. Desde entonces mantienen una excelente relación: la actriz ha desfilado para el modista y ha llevado sus diseños, a veces irreverentes, en las principales alfombras rojas del cine. Victoria Abril vestida de Jean-Paul Gaultier Victoria Abril y Jean-Paul Gaultier

Su imagen en España: "No soy una borde" Su sinceridad, a veces, le ha jugado una mala pasada. Victoria Abril no tiene pelos en la lengua y cuando le preguntan, ella responde. Su opinión, controvertida en ocasiones, he levantado más de una ampolla. A lo largo de su carrera también probó suerte con el teatro y en 2005 salió de su zona de confort y se atrevió con la música. Publicó un disco de clásicos de la bossa nova, género musical popular en Brasil. Fue entonces, coincidiendo con el lanzamiento de su álbum, cuando habló de la "poca cultura musical" que tienen los españoles. A Victoria Abril le gusta la fama, pero no lo que eso conlleva. La imagen que tiene de borde es totalmente inmerecida, según ella. "Todo empezó un día que me enfadé con un tipo que me perseguía por la calle con mis niños, en una época en la que pedía un poco de respeto y no me lo daban. […] Se ha creado a mi alrededor una reputación injusta y yo no estoy en España con mi gracia natural para defenderme. Dejad de decir que soy insoportable porque no es verdad. Soy encantadora. Simpatiquísima. Y una profesional", aseguró a Vanity Fair.

Una de nuestras actrices más galardonadas "A mi me dan yuyu los premios porque creo que son el principio del fin y creo que yo todavía voy a dar por el culo muchos años", reconoció hace unos años. Para no gustarle los galardones, ha recibido muchos a lo largo de su carrera profesional. Estuvo nominada en las seis primeras ediciones de los Goya de forma consecutiva, entre 1986 y 1991. Lo ganó en 1996 por Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Es la única actriz española que ha conseguido ganar un Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín y tiene dos Conchas de Plata del Festival de Cine de San Sebastián. Ha recibido un galardón honorífico en los Premios del Cine Europeo y ha estado nominada al César francés dos veces. Además, ha ganado en varias ocasiones en los Fotogramas de Plata y también en los premios los otorgados por el sindicato Unión de Actores y Actrices. El último que ha recibido ha sido este año, el Premio Feroz de Honor. Victoria Abril recoge el Premio Feroz de Honor GTRES GTRES