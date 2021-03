Estaba convencida de que escucharía su nombre pero los nervios estaban ahí, apretando el pecho. El suyo, el de su marido y el de su hija. Laura Pausini se reunió con su familia en la casa de Roma y ninguno despegaba los ojos del ordenador en el que estaban viendo el anuncio de las nominaciones a los Oscar 2021. Era una de las favoritas para optar a la estatuilla a Mejor Canción por el tema 'Yo sí', que pertenece a la banda sonora de La vita davanti a se (La vida por delante, en español), protagonizada por Sofía Loren.

"Lo esperaba, sí, pero es diferente escuchar tu nombre, tu canción, y luego no saber qué decir. Es simplemente, es algo muy, muy, muy grande para mí y mi familia", decía emocionada, como pudimos ver en sus redes sociales en las que ha compartido ese momento. La alegría que desprenden los tres es contagiosa, sobre todo la de la pequeña Paola. "Ella tiene tan solo ocho años. Estábamos viendo el enlace de YouTube de la Academia y la reacción fue como entrar en estado de shock. Estoy aun aturdida pero me siento tan contenta, tan agradecida... Es extraño para nosotros los italianos estar nominados en los Oscar. ¡Esto es...! Creo que necesito un tiempo para entenderlo y asimilarlo".

Pausini además de cantar la canción ha formado parte del equipo que la ha compuesto y con los que comparte esta nominación. Entre ellos, la veterana compositora estadounidense Diane Warren, que ha sido nominada a los Oscar en 12 ocasiones, incluida ésta. Dice la italiana que lo más complicado fue traducir la letra, escrita en inglés por Warren, al italiano, y traducir la humanidad de la película, a través de esta canción y, concretamente, de su voz. El tema, muy emotivo, se ha grabado en cinco idiomas.

"La canción tiene el mismo mensaje que la película, que hay personas en este mundo que son nuestra familia incluso sin tener nuestra sangre, se puede tener una familia. Para mí, este es el significado de vivir ahora mismo.

La película, dirigida por el hijo de Loren, Edoardo Ponti, sigue a Madame Rosa, una superviviente del Holocausto que tiene una guardería y en ella entabla una extraña amistad con un resentido niño de la calle, Momo, al que acoge después de que le robe. "La canción quiere decir que, como en la película, hay personas en este mundo que son nuestra familia incluso sin tener nuestra sangre, puedes tener una familia, puedes tener a alguien que te cuide y no sea tu padre. Para mí, este es el significado de vivir ahora mismo. La forma en que la canté era importante para lograr el mismo sentimiento que tienen las imágenes de la película. La canción es una charla entre Sofía Loren y el niño, así que mi voz en realidad es la voz de Sofía cantando, lo cual es un honor también".

Laura Pausini en 2001, sin saber todo el éxito que le esperaba en el camino. ©KORPA

En 1993, con tan solo 19 años, se presentó en el Festival de la Canción de San Remo en la categoría Nuevos Valores y obtuvo el primer lugar con el tema 'La solitudine' ('La soledad'). Hoy echa la vista atrás y se siente orgullosa de todo lo que ha logrado. "Desde que empecé a cantar profesionalmente, hace 28 años, empecé a sentir todos los pensamientos del pueblo italiano, porque cada vez que gano un premio, ellos están conmigo. Saben que estoy caminando y cantando y que hablo con ellos en mi corazón".

Parte como favorita ya que ya ha ganado el Globo de Oro. Se lo dedicó a su familia y a Italia, a todos sus paisanos. "Es como cantar con la bandera en mis cuerdas, mi bandera en mis cuerdas. Me siento en algo más grande que un sueño. No sé si es un sueño cumplido porque nunca soñé con el Oscar, pensaba que era algo inalcanzable para un italiano y más para una cantante como yo. ¡Así que imagínate cómo me siento ahora mismo!".