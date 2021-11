'Sonrisas y lágrimas' podría ser el título de la película de David Bustamante. El cantante es un sentimental, tiene las emociones a flor de piel y, como descubrimos en Operación Triunfo, es de lágrima fácil. Hace ya 20 años desde que España entera se enamoró del joven albañil que cambió el andamio por la música, del joven fortachón con un corazón blandito. Busta conquistó a los espectadores por su voz pero también por su sencillez y su sensiblería.

Ahora pelea fuerte en MasterChef Celebrity 6 para llegar a la final, se ha preparado a conciencia y no está dispuesto a quitarse el delantal. Es un león en la cocina, pero en cuanto le tocas la fibra sensible... aparece el osito de peluche. Bustamante ha comenzado el programa llorando, pero no de pena. Aunque, y todo hay que decirlo, en esta ocasión le han provocado. Nada más empezar el programa, todos los concursantes han recibido una sorpresa: un mensaje de vídeo de un familiar. El cantante se ha emocionado mucho al ver y escuchar a su hermano Igor, con el que mantiene una excelente relación: Sofía, la mujer de Igor, es la madrina de Daniela, la hija de David. "Haces dos meses te estaba enseñando a manejar el cuchillo cebollino y ahora me encargas que busque en el supermercado alga Codium para hacer una tempura", le ha dicho, provocando la carcajada de David.

David Bustamante se emociona con su 'sorpresa' y con las de los demás. RTVE

Igor, el principal apoyo de David Pero... de la risa ha pasado enseguida al llano. Y ha sido cuando se ha puesto a hablar de Igor, que es el mayor de los tres hermanos Bustamante, los #BustaBrothers. Se licenció en Publicidad, Relaciones públicas y Marketing, y durante años fue el representante de David, pero tuvo que dejar el trabajo para poder dedicarse más a su familia. Hoy es uno de los principales apoyos del cantante. "Cuando opté por separarme y me encontraba siendo padre soltero, me dijo: ¡Ven p'acá, que te voy a enseñar! Y fue la primera persona que me enseñó a hacer cosas para cocinarle a mi hija. Y eso se lo estaré eternamente agradecido. Esos son los detalles, cuando tú lo necesitas, alguien que esté ahí, alguien que llora contigo...". David Bustamante se separó de Paula Echevarría en 2017, tras 11 años de matrimonio. El cantante emprendió entonces una nueva profesión: padre soltero, y contó con el gran apoyo de sus dos hermanos. Y ahora sabemos que Igor tuvo un importante papel en esa etapa. David Bustamante con sus hermanos, Manuel e Igor.