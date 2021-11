"¿Dónde está esta señora? ¿Dónde la tenéis?", se preguntaban inquietos nuestros celebrities al entrar al plató de MasterChef Celebrity y no encontrar a Verónica Forqué por ningún lado. Lo que menos se esperaban era que la actriz no estuviera con ellos en la última prueba, la temida prueba de eliminación. Mientras que Carmina Barrios y David Bustamante gozaban de la tranquilidad que da la galería, el resto de sus compañeros tuvieron que enfrentarse a su peor pesadilla. Todos menos Forqué, que después de la locura de cocinado de la prueba de exteriores, mandaba un mensaje a su querido Pepe Rodríguez para justificar su ausencia.

Parece que a la actriz le ha pasado factura tanta tensión, cocinar con tanto estrés no es tarea fácil. Aunque las discusiones y los encontronazos que ha tenido con varios de sus compañeros también le han quitado la energía con la que entró el primer día en MasterChef Celebrity. "Pepe, soy Verónica. No tengo buenas noticias. No me encuento bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida. Usted sabe que yo soy muy luchadora y de usted estoy aprendiendo mucho. ¡Dios mío! Qué bien lo estoy pasando y qué lástima siento de no poder estar a la altura, pero es que no puedo, el cuerpo no puede. No puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", aseguraba una abatida Verónica Forqué.

Sus compañeros no daban crédito a lo que escuchaban. "Te esperamos aquí la semana que viene, recupérate", le decía Pepe Rodríguez, pero lo cierto es que no todos estaban deseando que vuelva. Juanma Castaño no se cortó un pelo en decir lo que realmente pensaba. "Tranquilidad, Vero. No te apresures. Ya vendrás a MasterChef Celebrity 7, que van a estar encantados de cocinar contigo", bromeaba el periodista deportivo.

Su última prueba de exteriores, la más loca de todas La última prueba de exteriores ha dejado exhaustos a nuestros celebrities. El equipo azul, formado por Miki Nadal, Verónica Forqué, Belén López y un Juanma Castaño desesperado, arrastrando una doble capitanía que le acabó superando, no empezó bien el cocinado. Forqué hacía perder la paciencia a sus compañeros, que se negaban a que la actriz probase cada elaboración una y otra vez. "Parece que ha venido al menú degustación", se quejaba Castaño. Pepe Rodríguez se convirtió entonces en su gran aliado. "Si tienes algún problema me llamas a mí", le susurraba el juez. El momento más tenso lo vivió en un duro encontronazo con Belén López que no pudo reprimir sus gritos al ver que Verónica Forqué intentaba abrir una olla a presión que se encontraba en el fuego en pleno cocinado. "A uno en esos momentos le entran ganas de desligarse de todo esto. Alego cansancio psicológico, estrés emocional", reconocía ante las cámaras del programa el periodista deportivo. Mientras, Verónica Forqué deambulaba de un lado para el otro, sin saber muy bien qué hacer y mentiéndose con las elaboraciones de sus compañeros de equipos. "Estoy muy inactiva y me aburro", confesaba. ¿La solución? Un poquito de yoga y unos cuantos lichis. ¿De dónde viene el amor de Verónica Forqué por el yoga? RTVE.es "Hoy ha sido un día muy difícil, pero como decía mi madre, que era muy sabia: 'Nena, todo está bien si acaba bien'", decía una relajada Verónica Forqué, aunque sus compañeros terminaron perdiendo la paciencia. "La doble capitanía es un marrón. Si ya es difícil controlar una cocina, controlar dos y una de ellas con Verónica Forqué, estamos hablando de algo absolutamente titánico", aseguraba Juanma Castaño al terminar la prueba de exteriores, que acabó llevando al equipo azul a jugarse la eliminación. Pero esta no es ni de lejos la primera vez que la actriz lleva al limite a los celebrities.