Verónica Forqué lleva el arte en la sangre. Hija del cineasta José María Forqué y la escritora Carmen Vázquez-Vigo, la década de los ochenta la vio convertirse en una de las más grandes de nuestra comedia: con ¿Qué he hecho yo para merecer esto? de Pedro Almodóvar se hizo famosa, y protagonizó algunas de las películas más icónicas de Fernando Trueba, Fernando Colomo o Luis García Berlanga. Es una actriz de las grandes, y sus cuatro cabezones con el rostro de Goya (por El año de las luces, La vida alegre, Moros y Cristianos y Kika, su gran papel como 'chica Almodóvar') dan cuenta de algunos de sus éxitos profesionales. En lo personal, ella misma ha enseñado lo que vale: cariñosa, entrañable, sincera y llena de buenas palabras para sus compañeros de profesión, Verónica Forqué también es una institución detrás de las cámaras.

Verónica Forqué y Pedro Almodóvar en 'Kika' (1993)

"Yo cuanto más vieja soy, más joven me siento" En la última década ha sufrido grandes pérdidas; desde su estrepitoso divorcio, que la dejó "resentida con la institución del matrimonio", hasta la muerte de su hermano, su madre o la gran Rosa María Sardà. A todo ello responde con espiritualidad y con optimismo. Sigue trabajando, confía en la próxima generación de artistas, se involucra con la juventud desde el respeto y, lo que digan los demás, le importa un cuerno: "Yo cuanto más vieja soy, más joven me siento. Por favor, cuando haga el ridículo, tú avísame", bromeaba con Conxita Casanovas el año pasado cuando la entrevistó en el programa de Radio 5 Va de cine. Retrato de Verónica Forqué en la década de 1980 ©RADIALPRESS

Su hija es 'transgresora', y ella, su mayor 'fan' De su matrimonio de 34 años con el productor de cine Manuel Iborra nació su hija, María Forqué, que bajo el seudónimo Virgen María, revoluciona con su atrevimiento el mundo de la performance: con unos códigos irreverentes y cargados de contenido sexual, su trabajo es casi 'escandalosamente actual', pero eso no hace más que alimentar el respeto que le profesa su madre. "Mi hija es muy valiente. Me da un poco de vértigo, pero la adoro. Yo era transgresora, pero no tanto", contaba en 2015 en una entrevista con El Mundo. Aunque le costó aceptar que "fuera desnuda todo el tiempo", poco a poco fue asumiéndolo como algo natural: María estudió interpretación en Nueva York y con su primera performance, Blood Bath, en la que aparecía sin ropa llena de sangre, marcaba el comienzo de su carrera como "exploradora de la mujer" que emplea "la meditación, el sexo, la música, la conexión y Dios" en su trabajo artístico. María Forqué, artista visual y 'performer' que trabaja bajo el seudónimo Virgen María @imvirgenmaria

Su vínculo con MasterChef es... ¿Juanjo Ballesta? Verónica y María se encuentran muy unidas, y la Forqué habla de ella con admiración y con cariño. Amiga, madraza y madrina, ¿sabías que Verónica Forqué fue también una de las más firmes y tempranas defensoras de otro exconcursante de MasterChef Celebrity? Sí: Juan José Ballesta, aspirante del año pasado y recientemente divorciado de su esposa, que también se llama Verónica, tiene dos abogadas acérrimas de su trabajo como actor desde que comenzase en El bola: Anjelica Huston, que dio vida a Morticia Addams, y Verónica Forqué. Así lo decía en el Festival de San Sebastián del año 2005, donde ambas fueron jurado: "A mí me encanta Ballesta. Creo que es un gran actor. Tiene una mirada única". Juan José Ballesta y Verónica Forqué en la sexta edición de los premios cinematográficos 'José María Forqué' en 2001 GTRES

Un año de pérdidas, de los que se van y los que se quedan La actriz también se deshace en elogios hacia otra de sus grandes amigas desaparecidas, la gran Rosa María Sardà, con la que compartió cartel en la última película que rodó en vida: Salir del ropero, donde interpretaron a una pareja. "Esa suerte que he tenido. La Rosa ya sabes como es, tiene mucho genio, es más lista que nadie y te mondas con ella", decía en Va de cine, hablando en presente de la acriz que había fallecido en junio del año pasado. "Es que los tengo alrededor. Se van pero no se van". Las artes se quedan huérfanas sin Rosa María Sardà: todas las películas donde hizo de madre NOAH BENALAL La que diese vida a Kika habla con franqueza de la gente que ha perdido: "A mí se me ha ido desde el 2014 mi hermano Álvaro, que era mi vida, con 61, demasiado joven. Mi madre, aunque que era ley de vida. Mi ex, se me fue porque yo lo eché pero ya no lo tengo, y quieras que no es una pérdida. Una amiga de la infancia, también nos hemos separado forever y no nos hablamos desde noviembre. Y mi tata Begoña que ha estado conmigo desde hace años ella también se fue, por una incompatibilidad de horarios. Los que se mueren no se van, pero los que están aquí si se van. Pero siempre para mejor, porque los cambios son buenos".