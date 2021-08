Simone Biles no se repone. La gimnasta estadounidense ha renunciado también al primer día de las finales por aparatos, los de salto y barras del domingo, en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Biles sigue lidiando con la presión y el estrés que la desbordaron el pasado martes, cuando abandonó la final por equipos.

El equipo estadunidense ha informado de que "después de las consultas con el equipo médico, Simone Biles ha decidido retirarse de las finales de salto y barras. La gimnasta seguirá siendo evaluada diariamente para determinar si compite o no en las finales de suelo y barra de equilibrio", dijo este sábado un comunicado del equipo estadounidense.

