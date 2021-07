Pau Gasol muestra su apoyo a Simone Biles

Llegaba como la gran estrella de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, optaba a seis medallas, pero Simone Biles ha decidido anteponer su salud al deporte. Este martes se retiraba en mitad de la final por equipos de gimnasia artística y hace unos minutos ha anunciado a través de un comunicado que tampoco participará en la final individual.

“After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o“ — USA Gymnastics (@USAGym) July 28, 2021

La retirada de una estrella mundial como Simone Biles es otra llamada de atención sobre la importancia de la salud mental y lo desapercibida que pasa casi siempre. Deportistas de élite de todo el mundo no han dudado en mostrar su apoyo a la gimnasta y reivindicar la presión a la que muchas veces están sometidos.

“All my support to @Simone_Biles. Mental health is a key component of our health, and it MUST be a priority always. We need the sports world to focus on emotional and mental well-being a lot more.



Thank you for using your platform, you are a true champion! #MentalHealth pic.twitter.com/4Ym3E9VAEf“ — Pau Gasol (@paugasol) July 28, 2021

“Demos la importancia que merece a la salud mental. Normalicemos hablar de ella y cuidémosla.



Referentes como @Simone_Biles o @naomiosaka nos recuerdan y visibilizan que no es una cuestión de fortaleza. https://t.co/69wLm9ERrP“ — Carolina Marín (@CarolinaMarin) July 28, 2021

“�� Mental health should be always the priority

�� ¡We are with you, @simone_biles! #MentalHealth



��Tu salud mental debería ser siempre lo primero.

�� ¡Ánimo y fuerza @simone_biles! pic.twitter.com/RDUXWGE3lX“ — Alex Abrines (@alexabrines) July 28, 2021

“Once a champion, always a champion. God Bless @Simone_Biles.“ — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) July 27, 2021

“Sending nothing but love and positivity to the �� @Simone_Biles“ — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) July 27, 2021

También desde Instagram algunos deportistas se han hecho eco del mensaje de Biles.

La skateboarder española Andrea Benítez subraya el mensaje de Simone Biles cropper

Pero no solo el mundo del deporte se ha volcado con Simone Biles. Varias personalidades políticas han aprovechado para poner en valor la importancia de los problemas mentales.

“Las palabras de Simone Biles tras retirarse en la final de #Tokyo2020 deben ser escuchadas con mucha atención. Todo un ejemplo de valentía y de humanidad que exige otorgar la misma importancia al cuidado de la salud física y la salud mental.



���� https://t.co/5skO4iBN9b pic.twitter.com/7KfIWZ1Gg1“ — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 27, 2021

“Para nosotras Simone Biles ya ha ganado.

Parar, cuidarse, vivir.

Escuchamos tus palabras y te mandamos todo el apoyo �� pic.twitter.com/HX950S6s3g“ — Irene Montero (@IreneMontero) July 27, 2021

“Yo no sé qué hubiera hecho Simone Biles compitiendo en estas Olimpiadas pero sí sé que no haciéndolo ha hecho más por la salud mental de centenares de miles de personas en todo el mundo que mil campañas de concienciación.



Eres realmente fuerte cuando sabes decir que no lo eres.“ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 28, 2021

“Gratitude and support are what @Simone_Biles deserves. Still the GOAT and we are all just lucky to be able to see her in action. And congrats and tks to the tough as nails #TeamUSA @sunisalee_ , @ChilesJordan, @grace_mccallum2 for being role models and champs“ — Jen Psaki (@jrpsaki) July 27, 2021

Otros deportistas de élite como la tenista japonesa Naomi Osaka, encargada de encender el pebetero olímpico en Tokyo 2020, o el múltiple campeón olímpico Michael Phelps, ya sufrieron e hicieron públicos sus problemas de ansiedad.