Biles como gran estrella de la competición ha salido la última para realizar los ejercicios de salto que hacía su selección con la misión de remontar la puntuación del Comité Olímpico Ruso, aunque desde el comienzo de la competición las rusas se lo han puesto complicado.

Había anunciado en su primer salto una doble pirueta y media, pero solo ha realizado una y media por lo que solo ha logrado una calificación de 13,766, una nota muy por debajo de lo que ella está acostumbrada lo que hacía encender las alarmas en el equipo estadounidense.

Tras ello la vigente campeona olímpica abandonó el escenario con el médico del equipo y regresó unos minutos después cuando se daba a conocer que no continuaría compitiendo tras una lesión

“Official statement: "Simone Biles has withdrawn from the team final competition due to a medical issue. She will be assessed daily to determine medical clearance for future competitions."



Thinking of you, Simone! pic.twitter.com/QA1GYHwWTv“