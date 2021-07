Aunque estén acostumbrados a estar en el centro de los focos, a saber cómo todas las miradas están pendientes de su actuación como si de máquinas sin probabilidad de fallo se tratase, debajo de cada deportista hay una persona.

Este martes Simone Biles ha dicho basta, se ha sumado a ese selecto grupo de deportistas que han decidido romper un tabú en el mundo del deporte y reconocer que a veces no todas las lesiones son físicas, sino también mentales.

Los atletas son personas y detrás de cada una hay emociones, sentimientos y dificultades. "Tenemos que proteger nuestra salud mental y nuestros cuerpos y no salir simplemente a hacer lo que el mundo quiere que hagamos", ha denunciado al poco de abandonar la final por equipos de gimnasia artística.

"No somos solo atletas. Somos personas al fin y al cabo y a veces hay que dar un paso atrás", continuaba la gimnasta estadounidense. "Hubo un par de días en los que todo el mundo te tuiteaba y sentías el peso del mundo", ha dicho.

Paula Badosa: "Perdí la ilusión de jugar al tenis"

Este miércoles Paula Badosa luchará por superar los cuartos de final y poder pasar a semifinales en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, aunque su partido más importante lo ganó hace tiempo.

En una entrevista publicada por La Liga Sports en el verano de 2019, la tenista española reconoció que pasó por momentos de ansiedad y depresión que le llevaron a "perder la ilusión por el tenis".

"Estuve con especialistas, no tenía ganas de hacer nada, pierdes la ilusión de hacer muchas cosas. No disfrutaba de nada, sentía una presión y una obligación junto al miedo que me hacían no querer competir nunca", reconoció Badosa, que gracias a especialistas lo pudo superar.