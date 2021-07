Valero tras la remontada que le ha llevado al bronce: "Nunca tiren la toalla, disfruten y consigan sus sueños"

El flamante ganador de la medalla de bronce en la prueba de ciclismo de montaña en Tokyo 2020, David Valero, ha atendido a RTVE al volver a la villa olímpica.

Valero sigue sin creerse la gesta que ha logrado este lunes. "Sigo asimilando poco a poco toda la carrera. No tengo palabras, está siendo todo muy rápido", cuenta emocionado a la par que abrumado por la magnitud de lo conseguido.

"Esta medalla me gustaría dedicársela a todos los españoles, a mi familia, a mi equipo, a la RFEC... Llevamos trabajando mucho para poder conseguir este sueño", ha dicho David.

Una remontada histórica tras una complicada salida

Después de un enganchón en la salida, Valero Serrano ha pasado por meta al acabar la primera vuelta del circuito en la trigésima posición, un puesto que le dejaba sin opciones en la lucha por las medallas. En ese momento, pocos confiaban en una gesta de tal calibre.

"Me cuesta mucho la salida, pero no tiro nunca la toalla. Sabía que tenía que remontar así que fui a luchar por lo que saliese, consistía en no tirar la toalla y seguir y seguir y seguir...", cuenta David.

Con el paso de las vueltas David iba remontando poco a poco, reduciendo diferencias y alentado por el cuerpo técnico el ciclista granadino no dejaba de ir a más. "Mentalmente me iba creciendo, creía en que podía hacer grande", ha dicho David emocionado.

El bronce conseguido este lunes en Tokio es la cuarta medalla que España consigue en este deporte en la historia de los Juegos Olímpicos. Una medalla que tiene una dedicatoria especial.