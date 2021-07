Normalmente, antes de la competición en los Juegos, ella entrena en la sala adyacente unas tres o cuatro horas antes, y en esta ocasión todo iba perfectamente. Pero, según sus declaraciones, al pasar a la sala de competiciones empezó a ver que su cuerpo no rendía.

“After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o“