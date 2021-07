Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, la cita más importante del deporte a nivel mundial que se celebra un año después de lo previsto, están siendo unos juegos diferentes. No sólo porque Tokio ha elaborado una serie de protocolos y restricciones muy estrictas para tratar de frenar los contagios por COVID-19, sino porque los deportistas están 'dejando a un lado' su faceta profesional, poniendo por delante la persona que está debajo del 'uniforme'.

Antes de su inauguración, Ona Carbonell fue la primera en alzar la voz para defender la lucha por la igualdad y la conciliación familiar. La capitana del equipo español de natación sincronizada se grababa un vídeo para denunciar su situación como madre lactante de su primer y único hijo Kai. La catalana, que dio a luz a principios de agosto, tenía que tomar una difícil decisión: ir a los Juegos o quedarse con su familia. Pese a sus esfuerzos por viajar con su hijo -y contar con el apoyo del COE, COI y el CSD- el Gobierno de Japón declinó definitivamente la propuesta. Ona quiso "dar visibilidad a esta situación y normalizarla" para que otros atletas no pasaran por lo mismo.

Ona Carbonell denuncia no poder ir a Tokyo 2020 con su hijo lactante

La sexualización del deporte ha sido otro tema que los deportistas han puesto bajo la lupa. La selección femenina noruega de volley playa posó por primera vez en una foto de familia con mallas, en lugar de con bikini como dicta la normativa. Fueron sancionadas por la Federación Europea de Balonmano (EHF) con 1.500 euros de multa -que la cantante Pink se ofreció en pagar-. A ellas, se sumaron unas semanas más tarde las gimnastas alemanas eligieron maillots de cuerpo entero y plantaron cara a la sexualización en el deporte. Su reclamo era llevar una vestimenta apropiada y cómoda que les permitiera hacer lo que más les gusta. "Queríamos demostrar que cada mujer debe decidir qué ropa llevar".

La noticia de Biles ha hecho mucho ruido, pero no ha sido la única. Naomi Osaka volvía a escena en los Juegos después de un tiempo retirada del foco. Osaka decidió retirarse de Roland Garrós y no participar en Wimbledon por la presión a la que se sentía sometida. Encendió el pebetero olímpico y cayó en octavos , pero consiguió su objetivo: regresar más fuerte mentalmente.

"Soy gay y soy campeón olímpico"

Fueron unas palabras que retumbaron con fuerza. El saltador británico, Tom Daley obtuvo un premio mayor que llevarse el oro olímpico a casa. Se subió al podio para declarar lo "increíblemente orgulloso" de ser homosexual y aprovechó para lanzar un mensaje de apoyo al colectivo LGTBI. "Espero que cualquier joven LGTBI no vea que no importa lo solo que está ahora mismo, porque en realidad no está solo y puede conseguir lo que sea".

A la reivindicación por la libertad de la condición sexual, se suma la polémica por la primera mujer transgénero que participa en unos Juegos Olímpicos. Laurel Hubbard, antes llamada Gavin, levantará sus primeras pesas como mujer ante la mirada atenta de sus rivales y de sus mayores críticos, que defienden que no está en igualdad de condiciones que el resto de participantes.