Ona Carbonell, capitana del equipo español de natación sincronizada, no podrá viajar con su hijo Kai a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 por las restricciones impuestas por las autoridades japonesas debido a la pandemia de coronavirus. Carbonell ha lamentado que no pueda acudir con su hijo lactante y espera que su queja sirva para "visibilizar y normalizar" su situación.

La catalana aseguró en un vídeo colgado en Instagram que la "primera pregunta" que hizo cuando se estaba "poniendo en forma" de nuevo para competir en Tokio tras ser madre a principios de agosto era si podría viajar acompañada por su hijo Kai pese a los problemas con la pandemia por el tema de la "lactancia" al que da mucha importancia.

"Me dijeron que no y otros deportistas colgaron esta situación difícil de elegir entre la lactancia y conciliar y unos Juegos, que no pueden ser compatibles. Hablé con el COE, el CSD y el COI e hice una petición al COI para ver si podía llevármelo. Me dijeron que sí que se podía, pero que las condiciones no las ponían ellos sino el Gobierno de Japón", relató.