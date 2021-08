Simone Biles ha dado un paso al frente y el mundo lo ha dado con ella. La gimnasta estadounidense decidió retirarse de la final de gimnasia por equipos y de la competición individual para priorizar su salud mental. Sus compañeros, rivales, amigos y personalidades internacionales han arropado a Biles y han abrazado su valiente decisión. Y, ahora, se encuentra completamente abrumada con tanto cariño. Por primera vez tras tomar esta difíicil decisión, Biles ha dado sus primeras palabras.

"La oleada de amor y apoyo que he recibido me hace darme cuenta de que soy más que mis logros y mi gimnasia, algo que nunca antes había creído". Son las primeras palabras de Biles después de retirarse de la competición olímpica. La gimnasta ha querido agradecer el apoyo recibido a través de sus perfiles en las redes sociales de Twitter e Instagram. Las muestras de cariño han sido un 'chute' de energía para la estadounidense.

“the outpouring love & support I’ve received has made me realize I’m more than my accomplishments and gymnastics which I never truly believed before. ��“