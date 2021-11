MasterChef Celebrity saca lo peor, pero sobre todo, lo mejor de nuestros famosos. Este último programa ha sido la prueba definitiva: risas, discusiones, espectáculo y lágrimas, muchas lágrimas, y no solo las de David Bustamante. Nada mejor que la visita de un ser querido para tocarnos la fibra sensible, por eso el programa ha hecho posible el reencuentro que tanto necesitaban los aspirantes. Paco León hizo todo lo posible por ayudar a su madre, Carmina Barrios. La hija de Verónica Forqué se puso rápidamente a las órdenes de la actriz. Miki Nadal no tuvo la mejor pinche, pero sí la mejor compañía. "De toda la familia, seguramente me habéis traído a la que menos cocina. Le cuesta poner la mesa", aseguraba el cómico presentador. Su sobrina y ahijada Adriana, hija de su único hermano, fue la encargada de ayudarle durante la primera prueba. Tiene 26 años, es de Zaragoza y, al igual que su tío, trabaja en televisión.

Miki Nadal y su sobrina y ahijada Adriana Nadal

Estudió la carrera de Periodismo en la Universidad de Zaragoza y al terminar se mudó a Madrid para buscar trabajo, su sueño desde que era pequeña. Ver a su tío todos los días en la pequeña pantalla influyó a la hora de tomar una decisión sobre su futuro profesional y la llevó a seguir sus pasos. "Le he visto en tantos programas de televisión desde que se convirtió en mi referente". Ahora su sueño es una realidad. Adriana Nadal trabaja como redactora en La Noche D, el programa de entretenimiento de La 1 presentador por Dani Rovira. Trabajar con él, según cuenta, es "muy divertido". No nos cabe la menor duda. Así se ve toda la vida, disfrutando de lo que hace y aprendiendo día a día.

La muerte de la madre de Miki Nadal, un duro golpe para la familia La visita de los familiares de los aspirantes fue uno de los momentos más emotivos de esta edición de MasterChef Celebrity. Cuando le preguntaron a Miki Nadal quién creía que le iba a sorprender, él solo podía pensar en una persona, aunque fuera imposible: "Mi madre, que murió hace poco, en febrero. Le gustaba mucho verme en televisión, no se perdía nada". Su fallecimiento fue un duro golpe para la familia. En redes sociales Miki se despidió de ella con una publicación en la que también recordaba a su padre. En la imagen aparecían los dos, Antonio y Justa, con la letra de una canción "Si nos dejan", de Luis Miguel. Publicación de Miki Nadal en Instagram, imagen de sus padres INSTAGRAM Adriana también sufrió la pérdida de su abuela y recuerda cómo vivieron aquellas semanas. "Fue un episodio muy duro para todos y más en las condiciones de pandemia en las que estábamos en febrero de 2021. Si mi abuela lo hubiese podido ver en MasterChef, estaría alucinando. Seguro que, esté donde esté, está muy orgullosa de su paso por el programa", asegura. La familia de Miki Nadal INSTAGRAM