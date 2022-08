A David Bustamante se le acumulan las emociones bonitas en MasterChef Celebrity 6. Si la semana pasada triunfó con el plato dedicado a su abuelo Rosalío, en el octavo capítulo, el lado familiar volvió a aflorar y de nuevo tuvo el privilegio de poder dedicar un increíble plato a un ser querido: su sobrino recién nacido Mateo, al que todavía no ha podido conocer.

Después de ser coronado como mejor aspirante en la prueba de los robos, y tras un cocinado de exteriores muy convulso donde su equipo no consiguió dar el 100%, el cantante no pudo librarse del delantal negro. A pesar de los nervios, David consiguió centrarse en la prueba de eliminación y salvarse una semana más. Y eso que los jueces no se lo pusieron nada fácil.

En la valoración final, con su plato de lubina delante del jurado, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera comenzaron a hablar al oído entre ellos. Desde galería, el resto de los aspirantes tranquilizaron a Bustamante: “Tranquilo, David. Están de broma”. Y efectivamente, todo era para poner a prueba los nervios del cantante. Los jueces no pudieron hacer otra cosa que rendirse al plato de Busta. “El punto de cocción es increíble. Es un plato muy creativo y bonito”, aseguró Samantha. Pepe Rodríguez solo pudo añadir: “Cuando Mateo tenga edad de comer estas cosas, cocínale este plato”.

A partir de aquí, las lágrimas hicieron acto de presencia y, visiblemente emocionado, el aspirante cántabro liberó toda esa tensión: “Tengo muchas ganas de conocerle, todavía no he podido verle y lo estoy deseando. Es el hijo de mi hermano pequeño, y mi hija es su madrina. Todo es maravilloso y tengo muchas ganas de consentirle, de llevarle al parque, de cantarle mil canciones. Además, le escribí una canción a él, se la di a mi hermano y mi cuñada”. Y a pesar de que Jordi le pidió que cantara un fragmento, Bustamante confesó que “esa canción ya no es mía, es de ellos. Fue un regalo sentido”.