Que queden atrás los malos sueños, ¡2022, vamos a por ti! Decimos adiós a un año complicado, pero celebramos la llegada de un año 2022 con toda la ilusión. Anne Igartiburu y Jacob Petrus dan la bienvenida al nuevo año desde la Puerta del Sol con una emoción renovada. Una noche muy especial para Petrus. "Será algo para contar a mis nietos", decía el presentador de Aquí la Tierra, que se estrenaba como presentador de las Campanadas esta Nochevieja del 2021.

No ha faltado el mensaje de cariño y apoyo a Ana Obregón , la presentadora y quien sería la compañera de Igartiburu en estas Campanadas, anunciaba ayer que no podría estar dando la bienvenida al nuevo año por culpa del covid. A ella y a todos los afectados por la nueva ola de contagios han querido mandar un mensaje de fuerza Petrus e Igartiburu."Hoy os vamos a acompañar más que nunca", continuaba la presentadora de Corazón . Ambos presentadores también han puesto en valor el poder de la vacunación, "fundamental" en la lucha contra la pandemia.

Un positivo inoportuno

Tan solo dos días antes de fin de año, Ana Obregón anunciaba que había dado positivo y que no podría estar con Anne Igartiburu en la Puerta del Sol. "Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado", decía. Su mensaje tuvo un aluvión de comentarios. "Beso infinito, compañera, estarás presente en nuestro corazón y pensamiento! ¡Te queremos mucho!", le decía Anne Igartiburu. "Qué pena! Que te pongas bien pronto", escribía el actor Pablo Rivero, de 'Cuéntame'. Y hubo más, como los de Paula Echevarría, Cary Lapique, Susana Uribarri y Carmen Morales. "Ohhhhh!! Recupérate pronto!! Lo importante es que te pongas bien…que no te encuentres mal… ¡Un besito Ana! ¡Ya queda menos para que este virus nos deje en paz!", decía la hija de Rocío Dúrcal. Uno de los más afectados fue Rubén Hernández, el modista que le había hecho el vestido para las Campanadas. "Gracias a ti de corazón…lo más bonito de este año compartir estas últimas semanas a tu lado …cuídate mucho …y estoy seguro que esto es el comienzo de un camino juntos …¡un abrazo grande como tú!", decía.