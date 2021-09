La nueva temporada de RTVE arranca pisando fuerte, como nuestras estrellas en la alfombra roja de la gala #RTVELaQueQuieres. La plaza de Callao se viste de noche para recibir a los rostros que habitarán nuestras pantallas en los próximos meses de 2021 y 2022. Maribel Verdú, Natalia Verbeke, Elena Rivera, Nieves Álvarez, Anne Igartiburu... algunos de los artistas más reconocidos del panorama español se han dado cita para celebrar la información veraz, el entretenimiento de calidad, la cultura... y, por supuesto, el glamur.

Maribel Verdú apostó fuerte con este 'dos piezas' de la casa Dior. GTRES

Maribel Verdú lleva un vestido de lentejuelas maxi en tono azul noche, para presentar el plato fuerte de la noche: Ana Tramel. El juego. Es de la colección Pre-Fall de la casa Dior y está formado por un 'crop top' y falda midi. Los zapatos, las joyas y el bolso son de la misma firma, conformando un total look espectacular. Un éxito absoluto que justifica la excelente relación de la actriz con esta casa: la 'maison' la ha vestido en numerosas ocasiones para los Premios Goya. Ella es una apasionada de la moda y en sus apariciones se nota. Sus estilistas son los famosos José Juan Rodríguez y Paco Casado, que esta semana vestían a Aitana Sánchez-Gijón para su deslumbrante aparición en la alfombra roja de la Mostra de Venecia.

El equipo de 'Ana Tramel'. Natalia Verbeke lleva vestido con capa de Roberto Diz.

Natalia Verbeke lleva un vestido en color verde con capa de Roberto Diz, una de las agujas más importantes de la moda española, que en febrero pasaba por 'Maestros de la costura'. Ella da vida a Concha, el gran apoyo de Ana Tramel en la serie, un contrapunto esencial para su personaje. Juntas aportan una fuerza muy poderosa y feminista a la serie porque ambas se apoyan mutuamente para crecer y superar sus problemas juntas. “Ana Tramel y Concha hace un tándem maravilloso”, explicaba Verbeke en el Festival de Málaga.

Cayetana Guillén Cuervo con moda española, con vestido de neopreno naranja con flor de lis. GTRES

Cayetana Guillén Cuervo lleva un vestido de neopreno naranja con bordado de flores de lis en linea de Claro Couture. La presentadora de Atención obras es uno de los rostros más populares de Televisión Española. Ha crecido frente a las cámaras y ha seguido una constante y versátil trayectoria hacia el éxito. Pronto estará acompañando al jurado de MasterChef Celebrity en su esperadísimo estreno.

El elenco de 'Cuéntame' con Ana Duato e Imanol Arias a la cabeza. GTRES cropper

El rojo ha sido uno de los colores de la noche y lo han llevado Marta Larralde, Silvia Intxaurrondo y Carmen Climent, que da vida a María Alcántara en Cuéntame cómo pasó, apuesta por una firma española y un diseño de la bilbaína Alicia Rueda, que ha vestido a actrices como Leticia Dolera o Toni Acosta —en su fabuloso paso por los Goya en el año 2017, con aquel icónico traje amarillo con capa—. La actriz, de 25 años, lleva un pantalón de tiro alto de tejido en rojo intenso que va brocado y un top bandeau salpicado de plumas. Ana Duato, elegantísima, ha optado por un vestido negro con un abrigo largo en azul noche.

Elena Rivera con vestido de la diseñadora vasca Maialen Campana. Gtres

Elena Rivera, que creció en esta casa dando vida a Karina de Cuéntame cómo pasó​, presenta Sequía, un thriller de RTVE en coproducción con la radiotelevisión pública portuguesa. Comparte pantalla con Miguel Ángel Muñoz y Rodolfo Sáncho en esta serie con tintes de amor, ambición y un crimen oculto. Lleva asistiendo a los photocalls y las alfombras rojas desde que tenía trece años, y desde entonces ha encontrado su estilo. "Siempre me gusta ir sencilla, dentro de que cuando estás en una alfombra roja buscas resultar un poco más llamativa de lo normal", explicaba en una entrevista con RTVE. La joven, que también protagoniza Inés del alma mía, sirve hoy de escaparate para una nueva diseñadora del País Vasco cuyo nombre va hacerse notar: Maialen Campana. Completa su look con joyas de Messika. El pelo, recogido como más le gusta: ""Yo tengo el pelo muy rizado y me sienta mucho mejor llevarlo retirado de la cara".

Miguel Poveda con un original chaleco con las palabras 'Morente vive' en el pecho y la espalda. GTRES RTVE

Elena S. Sánchez con un vestido de Tot-Hom, y un aire a Audrey Hepburn. GTRES

Elena S. Sánchez está elegantísima con un look que recuerda a Audrey Hepburn y un diseño de la firma Tot-Hom: un vestido sencillo de color negro con un adorno joya en el escote y una discreta abertura en la pierna. Pronto, la presentadora de Historia de nuestro cine estará en el Festival de cine de San Sebastián trayendo toda la actualidad del cine a Televisión Española.

Boris Izaguirre siempre jugando al contraste, esta vez con total look en blanco. Gtres

Anne Igartiburu con diseño de Rubén Hernández. Gtres

Anne Igartiburu, con joyas de Lisi Fracchia y un espectacular vestido metalizado con escote palabra de honor y de corte sirena, con adornos de flores en la parte delantera. Un diseño de Rubén Hernández. De blanco de la cabeza a los pies, sencillo y fiel a su estilo: así hemos visto a Boris Izaguirre en la alfombra roja junto a María Eizaguirre y Ion Aramendi, los otros dos presentadores de la gala #RTVELaQueQuieres.

Soleá Morente, muy flamenca con un look en rojo y negro. GTRES Gtres

Mario Vaquerizo y Alaska, presentadora de 'Cine de Barrio' Gtres

Alaska y Mario Vaquerizo han causado sensación. La presentadora de 'Cine Barrio' ha llevado un original vestido asimétrico en negro con un hombro decorado con efecto tatuaje.

Miguel Ángel Muñoz con traje y camiseta, muy ochentero, y todo en negro. GTRES

Nieves Álvarez apostó por un vestido de aires setenteros gtres

Nieves Álvarez, top model y presentadora de Flash Moda da una lección de estilo con un vestido setentero negro de la casa Carolina Herrera. Pertenece a la coleccion Pre-Fall 2021 y destaca por los corazones de color que exhibe como elemento decorativo. Nieves lo ha combinado con zapatos de Aquazzura y joyas y bolso de la casa italiana Bulgari, de la que es embajadora.

Lucrecia con vestido bicolor de lentejuelas. GTRES

La cantante y presentadora Lucrecia ha apostado también por moda española y ha escogido un vestido túnica realizado con lentejuelas de dos colores. Es un diseño de pasarela, creado por Juan Carlos Mesa, director creativo de Maison Mesa. Los colores metalizados, que han escogido Lucrecia, Maribel Verdú y Anne Igartiburu, han rivalizado en esta gala con el color negro, que han llevado muchas de las invitadas, desde Elena S. Sánchez y Elena Rivera a Soleá Morente e Irene Visedo. Las flores de Yolanda Flores y Julia Varela han dado luz a esta gala con la que RTVE, la que quieres, arranca una nueva temporada.