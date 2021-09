La alfombra roja de la gala 'RTVE, la que quieres', se ha celebrado en la plaza de Callao, en el corazón de Madrid. Por ella han pasado las estrellas que iluminan la nueva temporada de la cadena y entre ellas está Maribel Verdú, que protagoniza la serie 'Ana Tramel. El juego'. La actriz ha sido una de las últimas en pisar esta pasarela de talento y moda, y lo ha hecho con un espectacular conjunto de dos piezas, un look de lo más sugerente. Es de la casa francesa Dior, una firma con la que Maribel Verdú tiene una excelente relación. Casi todas las veces que ha ido a la gala de los Premios Goya ha llevado looks de la 'maison'.

Suele apostar por los tonos mate, sobre todo por el negro, uno de sus colores preferidos para este tipo de eventos y de alfombras rojas. En esta ocasión ha apostado por look de la coleccion Pre-Fall 2021 y está formado por un crop top y falda midi, realizados con un tejido de lentejuelas maxi. Los zapatos, las joyas y el bolso son de la misma casa, apostando así por un total look.

Maribel Verdú ha presentado muy emocionada la serie 'Ana Tramel. El juego', una de las apuestas de ficción más fuertes de RTVE para esta nueva temporada. Acaba de llegar de Londres, donde ha rodado The Flash, que se estrena en 2022, pero no suelta prenda sobre el blockbuster de Hollywood. "La serie de la que estoy enloquecida, orgullosísima. Fueron unos meses de trabajo, en condiciones tremendamente duras. Y es una serie que, si yo no estuviese en ella, me moriría de ganas de ver. Creo que es la primera vez que en este país se toca la industria del juego, y es una mujer fuerte luchando en un 'David contra Goliat', que creo que es muy interesante.

"Ana Tramel soy yo"

La serie se presentó en el Festival de Vitoria, el FestVAl, pero ella no pudo ir porque estaba rodando en Londres. En Vitoria, Roberto Santiago, el autor del libro, decía que Maribel se quedó prendada de este personaje y que gracias a ella pudo crear la serie. "Él escribió un novelón que era espectacular, con una protagonista increíble. A mí cuando me la ofrecieron no me lo podía creer. No sé si se ha hecho por mí, creo que se ha hecho porque esa novela tenía mucho, mucho de fondo".

01.25 min Maribel Verdú cuenta los detalles de la serie 'Ana Tramel'

El guion toca el tema de la ludopatía, un tabú que hay que poner sobre la mesa para generar debate. Y también tienen protagonismo las mujeres, que tienen mucho peso en la trama. "Ana Tramel soy yo, y estoy con Natalia Verbeke, allí mano a mano, que es la que apuesta para estar conmigo todo el tiempo y para resolver esto. Lo que pasa es que hay palos en las ruedas todo el tiempo, nos movemos en un mundo muy peligroso. ¡Es un thriller, a mí me encanta Ana Tramel! De verdad, que si yo no hubiese visto 'Ana Tramel' querría ver 'Ana Tramel'. ¡Cuando vi los seis capítulos estaba tan emocionada de haber hecho esto...! Y se nota, en sus palabras, en su tono de voz, en sus gestos y en el brillo de sus ojos.